Meksika'da H5N2 Türü Kuş Gribi Nedeniyle İlk İnsan Ölümü - Son Dakika
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Sağlık
BBC

Meksika'da H5N2 Türü Kuş Gribi Nedeniyle İlk İnsan Ölümü

Meksika'da 59 yaşındaki bir adam, insanlarda hiç kaydedilmemiş bir kuş gribi türü olan H5N2 nedeniyle hayatını kaybetti. Yetkililer, genel halk için herhangi bir risk olmadığını ve ölen adamın yakın temaslılarından hiçbirine virüsün bulaşmadığını söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Meksikalı yetkililerin Mexico City'de kuş gribinden ölüm vakasını 23 Mayıs'ta bildirdiğini kaydetti. Adamın muhtemelen kendisini virüse karşı savunmasız hale getiren başka sağlık sorunları olabileceği belirtiliyor. Virüsün insanlar arasında yayılmaya başlayıp bir salgına neden olabileceğine dair bir kanıt olmadığı vurgulanıyor.

06.06.2024 17:26
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Meksika'da 59 yaşındaki bir adam, şimdiye kadar insanlarda hiç kaydedilmemiş bir kuş gribi türü olan H5N2 nedeniyle hayatını kaybetti.

Yetkililer, genel halk için herhangi bir risk olmadığını ve ölen adamın yakın temaslılarından hiçbirine virüsün bulaşmadığını söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Meksikalı yetkililerin Mexico City'de kuş gribinden ölüm vakasını 23 Mayıs'ta bildirdiğini kaydetti.

Meksika'daki bazı kümes hayvanı çiftliklerinde kuş gribi vakaları görülse de adamın bu tür ortamlarda bulunmadığı ve virüsü nasıl kaptığının bilinmediği belirtiliyor.

Bu tür enfeksiyonlar bazen hayvanlardan insanlara geçebiliyor.

Adamın muhtemelen kendisini virüse karşı savunmasız hale getiren başka sağlık sorunları olabileceği belirtiliyor.

Yetkililere göre, adam kuş gribinden kaynaklı ateş ve nefes darlığı belirtileri göstermeden önce de haftalarca yatalaktı.

Virüsün insanlar arasında yayılmaya başlayıp bir salgına neden olabileceğine dair bir kanıt olmadığı vurgulanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve diğer kuruluşlar, bu şekilde mutasyona uğrayıp tehdit haline gelme potansiyeli olan grip türlerini yakından izliyor.

Bu vakayla ilgili WHO açıklamasında, Meksika'daki adamın H5N2 türü kuş gribi ile enfekte olduğu laboratuvarca doğrulanmış ve küresel çapta rapor edilen ilk insan vakası olduğu bildirildi.

Kuş gribi nedir?

Kuş gribinin pek çok türü var.

Kuşların yanı sıra fok, su samuru, yaban köpeği ve tilki gibi bazı yabani memeliler de bu gribe yakalanabilir.

Zaman zaman insanlarda da kuş gribi vakaları görülse de hastaların önemli bir kısmı iyileşti.

WHO verilerine göre 2003 ile Mart 2024 yılları arasında binin altında H5N1 vakası kaydedildi ve bunların yaklaşık yarısı hayatını kaybetti.

H5N1 adı verilen kuş gribi türü, ABD'de süt için beslenen inekler arasında haftalardır yayılıyor. İnsanlar arasında da az sayıda vaka tespit edildi.

Kümes hayvanlarında ortaya çıkan salgınların ardından yeni H5N1 vakası kaydetmeyen İngiltere kısa bir süre önce kuş gribinden tamamen arındığını ilan etti.

Meksika'dan gelen haberlere yanıt veren uzmanlar, sağlık çalışanlarının ve enfekte hastayla temas halinde olan aile üyelerinin hızlı bir şekilde takibe alınmasıyla şu anda bunun münferit bir vaka olduğu konusunda güvence sunduğunu belirtiyor.

Glasgow Üniversitesi'nden Dr. Ed Hutchinson'a göre, Meksikalı adam hastalığı muhtemelen enfekte bir hayvandan kapmış olabilir:

"Şu anda, virüse maruz kalmış ancak enfeksiyonu savmış olabilecek kişilerin bağışıklık tepkisi belirtileri gösterip göstermediklerini tespit için test de dahil olmak üzere gözetim yapılıyor.

"Eğer bu virüs daha fazla insana bulaşırsa bu daha büyük bir endişe kaynağı haline gelir."

Kaynak: BBC

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Son Dakika Sağlık Meksika'da H5N2 Türü Kuş Gribi Nedeniyle İlk İnsan Ölümü - Son Dakika

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