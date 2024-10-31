Meme Sağlığı Merkezi 1700 Hastayı Tedavi Etti - Son Dakika
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Sağlık

Meme Sağlığı Merkezi 1700 Hastayı Tedavi Etti

Meme Sağlığı Merkezi 1700 Hastayı Tedavi Etti

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, 6 ayda 1700 kanser hastasına meme sağlığı hizmeti sundu.

31.10.2024 14:19
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bünyesinde 6 ay önce kurulan Meme Sağlığı ve Hastalıkları Merkezinde 1700 kanser hastasına tedavi imkanı sağlandı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlendiği basın toplantısında, Üniversite Hastanesi bünyesinde kurdukları "Meme Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi"nde en kaliteli hizmeti verip, en iyi tedaviyi uyguladıklarını söyledi.

İlk tedavinin önemli olduğunu aktaran Özkan, "Merkezimizde 1700 hastayı tedavi ettik. Her şey burada yapılıyor, biyopsi o gün alınıyor. Meme deyip geçmemek lazım. Meme konusunda uzman ekibimizi var." dedi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise kurdukları merkez sayesinde meme kanseri tanı ve tedavi süreçlerinin hızlandığını aktardı.

Dünyanın ilk rahim nakli, Türkiye'nin ilk yüz ve kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan da merkezin meme kanserleri konusunda tedaviler kadar farkındalık da yarattığını belirtti.

Meme kanserinde başarılı operasyonlar gerçekleştiren Özkan, "Meme kanseri çok yavaş gelişir ancak çok hızlı hayatını kaybettiren bir kanser. Erken tanıda yüzde 100 yaşama şansınız var, onun için farkında olmak önemli." diye konuştu.

Meme kanserini daha sık görmeye başladıklarını dile getiren Özkan, gelişen teknolojik imkanlar sayesinde tanının daha kolay konulabildiğini vurguladı.

"Yabancı hastalar kanser tedavisi için Antalya'ya geliyor"

Özkan, bazı hastaların muayene olmaya çekindiğini belirterek, "Deride tümör görürsem korkarım, muayene olursam başıma iş mi açarım' diyerek erteleyenler olabiliyor. Bir şey varsa erken tanıyla kurtulma şansınız var. Erken evrede kanserden kurtulma oranı yüzde 100 iken, ikinci evrede yüzde 70, dördüncü evre de ise çok büyük şansınız olmuyor." ifadesini kullandı.

Yurt dışından da çok sayıda hastasının meme kanseri tedavisi için Antalya'ya geldiğini anlatan Özkan, "29 Avrupa ülkesi başta olmak üzere Afrika ve Orta Doğu'da çok fazla ülkeden yabancı hasta meme kanseri tedavisi için merkezimize geliyor." dedi.

Kanserde tedavi imkanları gelişti

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aylin Fidan Korcum Şahin ise 1998'den bu yana tecrübeli bir ekiple her vakanın tedavisini yapabildiklerini, son teknolojik imkanlara sahip olduklarını söyledi.

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Karaca da eskiden 4. evrede gelen meme kanseri hastaları için çok fazla tedavi seçeneği yokken günümüzde gen analizi yaparak, akıllı ilaçlar ve yeni kemoterapi imkanlarının olduğunu söyledi.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veli Vural, ünitede 6 ayda baktıkları hasta sayısında yüzde 74 artış olduğunu, 173 meme cerrahisi gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Sanhal ile Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cumhur Arıcı da programda konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Meme Sağlığı Merkezi 1700 Hastayı Tedavi Etti - Son Dakika

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