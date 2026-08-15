Mersin'den Lübnan'a Tıbbi Yardım

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mersin'den Lübnan'a gönderilmek üzere 15,6 ton tıbbi yardım ve ilaç malzemelerinin yola çıktığını açıkladı.

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk beklenendir, Türk yolu gözlenendir. Lübnan'da yaşanan insani krize karşı kardeş Lübnan halkının yanındayız. Bölgedeki sağlık hizmetlerine destek olmak amacıyla hazırladığımız 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemeleri Mersin'den yola çıktı. Türkiye, nerede bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa elini uzatmaya, dost ve kardeş halkların yanında durmaya kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.