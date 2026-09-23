MESOB Başkanı Keskin, Malatya\'daki yöresel ürün fuarının derhal kapatılmasını istedi

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya'da "yöresel ürünler" adı altında düzenlenen fuar ve organizasyonlara ilişkin daha önce defalarca uyarıda bulunduklarını hatırlatarak, son yapılan denetimlerde ortaya çıktığı belirtilen uygunsuzlukların endişelerini haklı çıkardığını söyledi. Keskin, söz konusu etkinliğin Malatyalı esnafa karşı haksız rekabet oluşturduğunu, aynı zamanda halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit haline geldiğini belirterek fuarın derhal kapatılması çağrısında bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi arkasındaki alanda açılan yöresel ürünler fuarında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerin ardından MESOB Başkanı Şevket Keskin'den çok sert bir açıklama geldi.

Keskin, yöresel ürün fuarları ve benzeri organizasyonların Malatya'daki yerleşik esnafın hem ticari faaliyetlerini olumsuz etkilediğini hem de yeterli denetim yapılmadığı takdirde vatandaşların sağlığını riske atabileceğini uzun süredir dile getirdiklerini belirtti.

MESOB Başkanı Şevket Keskin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Biz yıllardır söylüyoruz, defalarca uyarıyoruz. Malatya'da 'yöresel ürünler fuarı', 'yöresel lezzetler', 'festival' veya başka isimler altında, nereden geldiği, hangi şartlarda üretildiği ve ne şekilde denetlendiği belli olmayan ürünlerin satışa sunulduğu organizasyonlara izin verilmemelidir. Bugün yapılan denetimlerde ortaya çıktığı belirtilen tablo, bugüne kadar yaptığımız uyarıların ne kadar haklı ve yerinde olduğunu bir kez daha göstermiştir. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin arkasında açılan yöresel ürünler fuarında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde insan sağlığını tehdit ettiği ve tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olduğu belirtilen ürünlerin tespit edilmiş olması son derece vahimdir. Dana eti adı altında piliç eti satıldığı, karışım yağların zeytinyağı adı altında vatandaşlara sunulduğu, üretim yeri ve şartları tartışmalı gıda ürünlerinin satışa çıkarıldığı yönündeki tespitler kabul edilebilir değildir. Bunun adı yöresellik değildir. Bunun adı tüketiciyi yanıltmaktır, vatandaşın sağlığıyla oynamaktır. Malatya 6 Şubat depremlerinin ardından çok ağır bir yıkım yaşadı. Binlerce esnafımız iş yerini, sermayesini ve müşterisini kaybetti. Bugün hala konteynerlerde ticaret yapmaya çalışan, borçlarını çevirmeye uğraşan, yeniden ayağa kalkabilmek için mücadele eden esnafımız var. Böyle bir şehirde, Malatya'nın vergisini veren, istihdam sağlayan, kirasını ödeyen, yıllardır bu şehrin yükünü taşıyan esnafın karşısına geçici organizasyonlar çıkarılarak haksız rekabet oluşturulmasına sessiz kalamayız. Malatyalı esnaf ayakta kalmak için mücadele ederken dışarıdan gelen ve birkaç gün ya da birkaç hafta satış yapıp giden organizasyonlara alan açılması doğru değildir. Hele ki bu organizasyonlarda vatandaşın ne yediği, ne satın aldığı, ürünün nerede ve hangi şartlarda üretildiği konusunda soru işaretleri ortaya çıkıyorsa artık kimsenin 'yöresel ürün' bahanesinin arkasına sığınma hakkı yoktur. Ortaya çıkan tablo yalnızca bir haksız rekabet meselesi değildir. Konu doğrudan Malatyalıların sağlığıdır. Vatandaşın sofrasına ne girdiğiyle ilgilidir. Dana eti aldığını düşünen bir vatandaşa farklı bir ürünün satılması iddiası da, zeytinyağı aldığını düşünen bir vatandaşa karışım yağ sunulması da son derece ağır bir tüketici mağduriyetidir. İnsan sağlığının ve tüketicinin güveninin ticari kazanç uğruna riske atılmasına asla müsaade edilmemelidir. Daha da düşündürücü olan, yapılan denetimlerde bu kadar ciddi iddialar ve tespitler gündeme gelmesine rağmen etkinliğin devam ediyor olmasıdır. Bu durum kamuoyunda haklı olarak soru işaretleri oluşturmaktadır. Ortada vatandaşın sağlığını ilgilendiren bir mesele varsa, yapılması gereken bellidir: Önce satış durdurulur, gerekli incelemeler tamamlanır, sorumlular hakkında gereken işlemler uygulanır. İnsan sağlığında 'bekleyelim, görelim' anlayışı olamaz. Bizim kimsenin ticaretine karşı olduğumuz düşünülmesin. Biz dürüst ticaretin, kayıtlı esnafın, sağlıklı ve güvenilir ürünün yanındayız. Ancak 'yöresel ürün' tabelası asılarak Malatya esnafının ekmeğiyle oynanmasına, vatandaşlarımızın sağlığının riske atılmasına ve tüketicinin yanıltılmasına da sessiz kalmayacağız. Malatya sahipsiz değildir. Malatya esnafı da sahipsiz değildir. Depremden çıkmış bu şehrin esnafına bir darbe de bu tür organizasyonlarla vurulmasına izin verilmemelidir. Kamu kurumlarını, yerel yönetimleri ve ilgili bütün yetkilileri sorumluluk almaya davet ediyoruz. Bundan sonra benzer organizasyonlara izin verilmemelidir. Bugün ortaya çıkan tablo karşısında yapılması gereken açıktır. Vatandaşın sağlığını ve Malatya esnafının hakkını korumak adına bu etkinlik derhal kapatılmalıdır. Denetimlerde tespit edilen bütün uygunsuzluklar kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılmalı, sorumlular hakkında gerekli idari ve hukuki işlemler uygulanmalıdır. Bir kez daha söylüyoruz: Malatyalıların sağlığından, Malatyalı esnafın ekmeğinden daha önemli hiçbir fuar, hiçbir festival, hiçbir organizasyon olamaz. 'Yöresel' adı altında yapılan bu tür rezilliklere artık son verilmelidir."