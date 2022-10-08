"Mevsim geçişlerinde bol sıvı tüketilmeli" - Son Dakika
Üye Girişi

"Mevsim geçişlerinde bol sıvı tüketilmeli"

08.10.2022 10:04

- "Mevsim geçişlerinde bol sıvı tüketilmeli" Bingöl Merkez Toplum Sağlığı Merkezinde görevli pratisyen hekim İlyas Bulut, hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber artan üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı bol sıvı tüketilmesi gerektiğini söyledi.

- "Mevsim geçişlerinde bol sıvı tüketilmeli"

BİNGÖL - Bingöl Merkez Toplum Sağlığı Merkezinde görevli pratisyen hekim İlyas Bulut, hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber artan üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı bol sıvı tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve mevsim geçişlerinin yaşanmasıyla beraber, üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanmaya başladı. Nezle ve grip gibi durumlara karşı uyarılarda bulunan pratisyen hekim İlyas Bulut, çocuk, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanların bu süreçte daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi. Bulut, "Mevsimler geçişler bizim için önemli. Özellikle hangi yaş grupları için önemli derseniz, bağışıklıkları daha zayıf olan yaşlı, çocuklar bizim için çok daha değerli bu süreçte. Bağışıklıkları çok daha zayıf olduğu için hastalıklara karşı çok daha savunmasız kalabiliyorlar. Dolayısıyla bu popülasyon çok daha dikkat etmesi gereken bir süreç bu. Yine kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın, bu süreçten hiç zarar görmeden çıkabilmeleri için dikkat etmeleri gereken önemli unsurlar var. Bunların başında yeme içme düzeni, uyku düzeni, bağışıklık için vitamin takviyesi, kronik hastalığı olanlar için doktor takibi mutlaka gerekir. Çünkü bu süreçte özellikle üst solunum yolu enfeksiyonuna karşı çok savunmamız kalıyorlar. Çünkü vücut, ister istemez kendini dış ortamın sıcaklığına göre ayarlamaya çalışıyor. Dikkat edilmediği takdirde üst solunum yolu enfeksiyona çok daha rahat yakalanabilmekle beraber özellikle bahsettiğimiz çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar da bu bir grip veya nezlenin çok ötesinde zatürre tablosuna kadar götüren bir süreci gösteriyor bize" dedi.

Taze meyve, sebze ve bol sıvı tüketimi uyarısında bulunan Bulut, "Bu süreçte bol sıvı takviyesi çok önemli. Çünkü vücutta üç sistemle toksinleri atıp, vücut sıcaklığını ayarlıyoruz. Böbrekler, akciğer ve deri. Her üçü içinde bol sıvı çok şart. Çünkü idrar atılımı ile toksit maddelerden kurtuluyoruz, vücutta nefes alıp vererek nem dengesini düzenliyoruz ve aynı zamanda terleyerek vücut ısısını düzenleniyoruz. Bol sıvı çok önemli o yüzden. Bağışıklık sisteminin desteklenmesi için de vitamin takviyesi çok önemli. Mevsiminde taze sebze, meyve tüketerek bunu sağlamak çok daha iyi olur" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Bingöl Merkez, İlyas Bulut, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 'Mevsim geçişlerinde bol sıvı tüketilmeli' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:02 Bakan Nebati'den esnafa güzel haber: Limitlerin artırılması ve indirimlerin yapılacağı bir paket üzerinde çalışıyoruz
09:32 Ukrayna ordusu, Rusya'nın "Yıkılırsa kıyamet olur" dediği Kırım Köprüsü'nü bombaladı
09:31 MasterChef Kayhan, 10 bin TL maaşa bulaşıkçı bulamadığını söyleyerek isyan etti: MasterChef olarak gelmişim bulaşık yıkıyorum
09:07 Bakan Yanık, yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını duyurdu
08:55 New York'ta on binlerce kaçak göçmenin kente girmesi sonucu olağanüstü hal ilan edildi
08:22 Oyuncu çift, Başak Gümülcinelioğlu ve Çınar Çıtanak bugün evleniyor! Düğün öncesi romantik pozlar...
07:53 Adaları silahlandıran Yunanistan ve ABD'den skandal paylaşım! "Birlikte güzel giden iki şey: Yunan doğası ve Amerikan gücü"
07:44 Güzel şarkıcı Simge Sağın, Göcek'te yağmurlu havaya aldırış etmeden denize girdi
07:28 CHP'li Özgür Özel'den TBMM Başkanlığı'na sitem: Grubumuzun verdiği kanun teklifi 72 saattir işleme koyulmuyor
05:44 Dünya Sağlık Örgütü: Afrika, dünyanın en fazla intihar oranına sahip kıtası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 10:12:13. #1.12#
SON DAKİKA: "Mevsim geçişlerinde bol sıvı tüketilmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement