- "Mevsim geçişlerinde bol sıvı tüketilmeli"

BİNGÖL - Bingöl Merkez Toplum Sağlığı Merkezinde görevli pratisyen hekim İlyas Bulut, hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber artan üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı bol sıvı tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve mevsim geçişlerinin yaşanmasıyla beraber, üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanmaya başladı. Nezle ve grip gibi durumlara karşı uyarılarda bulunan pratisyen hekim İlyas Bulut, çocuk, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanların bu süreçte daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi. Bulut, "Mevsimler geçişler bizim için önemli. Özellikle hangi yaş grupları için önemli derseniz, bağışıklıkları daha zayıf olan yaşlı, çocuklar bizim için çok daha değerli bu süreçte. Bağışıklıkları çok daha zayıf olduğu için hastalıklara karşı çok daha savunmasız kalabiliyorlar. Dolayısıyla bu popülasyon çok daha dikkat etmesi gereken bir süreç bu. Yine kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın, bu süreçten hiç zarar görmeden çıkabilmeleri için dikkat etmeleri gereken önemli unsurlar var. Bunların başında yeme içme düzeni, uyku düzeni, bağışıklık için vitamin takviyesi, kronik hastalığı olanlar için doktor takibi mutlaka gerekir. Çünkü bu süreçte özellikle üst solunum yolu enfeksiyonuna karşı çok savunmamız kalıyorlar. Çünkü vücut, ister istemez kendini dış ortamın sıcaklığına göre ayarlamaya çalışıyor. Dikkat edilmediği takdirde üst solunum yolu enfeksiyona çok daha rahat yakalanabilmekle beraber özellikle bahsettiğimiz çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar da bu bir grip veya nezlenin çok ötesinde zatürre tablosuna kadar götüren bir süreci gösteriyor bize" dedi.

Taze meyve, sebze ve bol sıvı tüketimi uyarısında bulunan Bulut, "Bu süreçte bol sıvı takviyesi çok önemli. Çünkü vücutta üç sistemle toksinleri atıp, vücut sıcaklığını ayarlıyoruz. Böbrekler, akciğer ve deri. Her üçü içinde bol sıvı çok şart. Çünkü idrar atılımı ile toksit maddelerden kurtuluyoruz, vücutta nefes alıp vererek nem dengesini düzenliyoruz ve aynı zamanda terleyerek vücut ısısını düzenleniyoruz. Bol sıvı çok önemli o yüzden. Bağışıklık sisteminin desteklenmesi için de vitamin takviyesi çok önemli. Mevsiminde taze sebze, meyve tüketerek bunu sağlamak çok daha iyi olur" şeklinde konuştu.