Kadınlarla ilgili "jinekoloji randevusu" iddiasına bakanlıktan yalanlama

Sağlık Bakanlığı'na ait, "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "25 yaş altı kadınların yalnızca evliyse jinekoloji randevusu alabildiği" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

BAKANLIKTAN MHRS AÇIKLAMASI

Açıklamada, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) Türkiye Cumhuriyeti'nin dijital sağlık alanında geliştirdiği, tüm vatandaşlara eşit ve kesintisiz erişim sunan ulusal bir proje olduğu belirtildi.

"HERHANGİ BİR KISITLAMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "MHRS, hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet vermekte olup, kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerine randevu alımında medeni duruma bağlı herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir.

"HER BRANŞIN MUAYENE KOŞULLARI VE TETKİK SÜREÇLERİ FARKLILIK GÖSTERMEKTEDİR"

Vatandaşlarımızın, doğru ve ihtiyaca uygun şekilde randevu oluşturabilmesi için hastanelerimiz oluşturdukları muayene odalarının niteliklerine göre bazı ek bilgiler ekleyebilmektedirler. Bu her branş ve her muayene odası için geçerli bir durumdur. Nitekim her branşın muayene koşulları ve tetkik süreçleri farklılık göstermektedir. Bu uygulama, gelişmiş ülkelerde de olduğu gibi, hizmetin daha verimli ve etkili sunulmasını amaçlamaktadır. MHRS sisteminde yer alan bu uygulama, bir kısıtlama ya da kural değildir.

"YALNIZCA JİNEKOLOJİYE ÖZGÜ DEĞİL"

Bazı hastanelerin sistemlerinde açıklayıcı bilgiler, vatandaşların doğru polikliniğe yönlendirilmesini sağlamak amacıyla yer almaktadır. Bu tür ek bilgiler yalnızca jinekolojiye özgü değil, birçok branş için de geçerlidir. Amaç, hastanın hekimle görüşme sürecini daha sağlıklı ve hazırlıklı hale getirmektir."

Bakanlığın açıklaması şu şekilde;