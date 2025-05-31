Kadınlarla ilgili "jinekoloji randevusu" iddiasına bakanlıktan yalanlama - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Kadınlarla ilgili "jinekoloji randevusu" iddiasına bakanlıktan yalanlama

Kadınlarla ilgili "jinekoloji randevusu" iddiasına bakanlıktan yalanlama
31.05.2025 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan '25 yaş altı kadınların yalnızca evliyse jinekoloji randevusu alabildiği' yönündeki haberlere ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin medeni duruma göre herhangi bir kısıtlama içermediği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'na ait, "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "25 yaş altı kadınların yalnızca evliyse jinekoloji randevusu alabildiği" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

BAKANLIKTAN MHRS AÇIKLAMASI

Açıklamada, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) Türkiye Cumhuriyeti'nin dijital sağlık alanında geliştirdiği, tüm vatandaşlara eşit ve kesintisiz erişim sunan ulusal bir proje olduğu belirtildi.

"HERHANGİ BİR KISITLAMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "MHRS, hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet vermekte olup, kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerine randevu alımında medeni duruma bağlı herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir.

"HER BRANŞIN MUAYENE KOŞULLARI VE TETKİK SÜREÇLERİ FARKLILIK GÖSTERMEKTEDİR"

Vatandaşlarımızın, doğru ve ihtiyaca uygun şekilde randevu oluşturabilmesi için hastanelerimiz oluşturdukları muayene odalarının niteliklerine göre bazı ek bilgiler ekleyebilmektedirler. Bu her branş ve her muayene odası için geçerli bir durumdur. Nitekim her branşın muayene koşulları ve tetkik süreçleri farklılık göstermektedir. Bu uygulama, gelişmiş ülkelerde de olduğu gibi, hizmetin daha verimli ve etkili sunulmasını amaçlamaktadır. MHRS sisteminde yer alan bu uygulama, bir kısıtlama ya da kural değildir.

"YALNIZCA JİNEKOLOJİYE ÖZGÜ DEĞİL"

Bazı hastanelerin sistemlerinde açıklayıcı bilgiler, vatandaşların doğru polikliniğe yönlendirilmesini sağlamak amacıyla yer almaktadır. Bu tür ek bilgiler yalnızca jinekolojiye özgü değil, birçok branş için de geçerlidir. Amaç, hastanın hekimle görüşme sürecini daha sağlıklı ve hazırlıklı hale getirmektir."

Bakanlığın açıklaması şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı'ndan Jinekoloji Randevusu Açıklaması
Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Kısıtlama, Politika, Sağlık, MHRS, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kadınlarla ilgili 'jinekoloji randevusu' iddiasına bakanlıktan yalanlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Duygu Bölükbaş’ın ölümünde ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan erkek arkadaşa beraat Duygu Bölükbaş'ın ölümünde ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan erkek arkadaşa beraat
Trump, Çin’e karşı gemileri yaktı: ’Bay Nazik Adam’ olmak buraya kadarmış Trump, Çin'e karşı gemileri yaktı: 'Bay Nazik Adam' olmak buraya kadarmış
Osimhen sahaya çıktığı anda çalan şarkı gündem oldu Osimhen sahaya çıktığı anda çalan şarkı gündem oldu
24 yaşındaki Sedef’i öldürdükten sonra cesedini halıya sarıp denize atan sanıktan kan donduran itiraf 24 yaşındaki Sedef'i öldürdükten sonra cesedini halıya sarıp denize atan sanıktan kan donduran itiraf
CHP’li Edremit Belediyesi’ne usulsüzlük operasyonu 7 kişi gözaltına alındı CHP'li Edremit Belediyesi'ne usulsüzlük operasyonu! 7 kişi gözaltına alındı
Premier Lig’de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber
Türk takımlarının UEFA’dan aldığı ödemeler açıklandı İşte zirvede olan takım Türk takımlarının UEFA'dan aldığı ödemeler açıklandı! İşte zirvede olan takım
Liverpool, Arnold gider gitmez yeni sağ bekini açıkladı Liverpool, Arnold gider gitmez yeni sağ bekini açıkladı
Narin Güran cinayetine ilişkin ’suçluyu kayırma’ davasında 15 kişiye ceza Narin Güran cinayetine ilişkin 'suçluyu kayırma' davasında 15 kişiye ceza!
Borsa manipülasyonu soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı Borsa manipülasyonu soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı
Galatasaray’dan Ali Koç ve Fenerbahçe’ye olay gönderme Galatasaray'dan Ali Koç ve Fenerbahçe'ye olay gönderme

17:42
Marmaray’da tartıştığı yolcuyu çocuklarının önünde döven saldırgan: Vurduğumu dahi hatırlamıyorum
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının önünde döven saldırgan: Vurduğumu dahi hatırlamıyorum
16:53
Üniversiteli Sena intihar mektubunda bir ismi işaret etti, YÖK soruşturma başlattı
Üniversiteli Sena intihar mektubunda bir ismi işaret etti, YÖK soruşturma başlattı
11:21
Milyonlarca sürücünün ehliyeti tehlikede
Milyonlarca sürücünün ehliyeti tehlikede
22:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile telefonda görüştü Dikkat çeken İstanbul mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile telefonda görüştü! Dikkat çeken İstanbul mesajı
22:09
X’in avukatı İmamoğlu’nun hesabının engellenmesi kararını AYM’ye taşıdı
X'in avukatı İmamoğlu'nun hesabının engellenmesi kararını AYM'ye taşıdı
22:05
Trabzonspor, Zubkov’un yıldızlaştığı maçta Antalyaspor’u devirdi
Trabzonspor, Zubkov'un yıldızlaştığı maçta Antalyaspor'u devirdi
21:44
Şampiyon Galatasaray, ligin son maçında RAMS Başakşehir’i mağlup etti
Şampiyon Galatasaray, ligin son maçında RAMS Başakşehir'i mağlup etti
21:11
Devre arasında gerginlik Osimhen, Ba’yı soyunma odası koridoruna çağırdı
Devre arasında gerginlik! Osimhen, Ba'yı soyunma odası koridoruna çağırdı
21:00
Adem Asil’den ikinci Avrupa şampiyonluğu
Adem Asil'den ikinci Avrupa şampiyonluğu
20:46
TFF 2025-2026 sezonu takvimini açıkladı
TFF 2025-2026 sezonu takvimini açıkladı
20:42
Nijerya’da sel felaketi 117 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'da sel felaketi! 117 kişi hayatını kaybetti
20:33
RAMS Başakşehirli oyunculardan Galatasaray’a büyük jest
RAMS Başakşehirli oyunculardan Galatasaray'a büyük jest
20:09
Galatasaray’dan Ali Koç ve Fenerbahçe’ye olay gönderme
Galatasaray'dan Ali Koç ve Fenerbahçe'ye olay gönderme
20:08
Borsa manipülasyonu soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı
Borsa manipülasyonu soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı
19:50
Narin Güran cinayetine ilişkin ’suçluyu kayırma’ davasında 15 kişiye ceza
Narin Güran cinayetine ilişkin 'suçluyu kayırma' davasında 15 kişiye ceza!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2025 18:37:15. #7.13#
SON DAKİKA: Kadınlarla ilgili "jinekoloji randevusu" iddiasına bakanlıktan yalanlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.