MİT ilk kez sağlık personeli ve doktor istihdam edecek - Son Dakika

MİT ilk kez sağlık personeli ve doktor istihdam edecek

MİT ilk kez sağlık personeli ve doktor istihdam edecek
Son Güncelleme: 26.09.2023 10:51

Milli İstihbarat Teşkilatı, ilk kez bünyesinde görev yapmak üzere doktor ve sağlık personeli alanlarında uzman personel istihdam edecek.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personel alımı için açtığı ilanda bir ilke imza attı. MİT tarihinde ilk kez sağlık personeli ve doktor alımı yapılacak.

ADAYLAR MÜLAKATA GİRECEK

MİT, bünyesinde görev yapmak üzere doktor ve sağlık personeli alanlarında uzman personel istihdam edecek. Bu çerçevede adaylar, yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar, çeşitli psikolojik testler, sağlık kontrolü ve mülakata tabi tutulacak. Adaylar başvurularını ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nın internet adresinden gerçekleştirebilecek.

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI TEMEL ŞARTLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Sağlık personellerinde 35, doktorlarda 44 yaşını doldurmamış olma
  • Uzmanlık alanında en az beş yıl fiili mesleki tecrübe sahibi olmak (Sağlık personeli için ilave şartlar ilan sitesinde verilen tabloda yer almakta. Diş Hekimleri ile Pratisyen Hekimlerin en az 10 yıl fiili mesleki tecrübe sahibi olması gerekmekte.
  • YÖK'e bağlı üniversitelerin belirtilen bölümleri ve fakültelerinden mezun olmak
  • Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu ile üniversitelere karşı mecburi hizmet şartı bulunmamak
  • Zorunlu haller dışında mesleğine ara vermemiş olmak
  • Alanı ile ilgili tanı ve tedavi yaklaşımları konusunda detaylı bilgi sahibi, yöntem, teknik ve teknolojilere hakim olmak
  • İletişim yönü güçlü, pozitif ve ekip çalışmasına yatkın olmak
  • Yoğun/vardiyalı/nöbetli çalışma temposuna ayak uydurabilmek
  • Gerektiğinde saha koşullarında çalışmaya ve seyahat etmeye engeli olmamak

DOKTOR ALIMI TEMEL ŞARTLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • 44 yaşını doldurmamış olmak
  • Uzmanlık alanında en az 5 yıl fiili mesleki tecrübe sahibi olmak (Diş Hekimleri ile Pratisyen Hekimlerin en az 10 yıl fiili mesleki tecrübe sahibi olması gerekmektedir.)
  • Zorunlu haller dışında mesleğine ara vermemiş olmak
  • Türkiye'de kurulu üniversitelerin Tıp Fakültelerinin birinden mezun olmak
  • Herhangi bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmet şartı bulunmamak
  • Alanı ile ilgili tanı ve tedavi yaklaşımları konusunda detaylı bilgi sahibi olmak, branşıyla ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek, yeni yöntem teknik ve teknolojilere hakim olmak
  • İletişim yönü güçlü, pozitif ve ekip çalışmasına yatkın olmak
  • Yoğun/vardiyalı/nöbetli çalışma temposuna ayak uydurabilmek
  • Gerektiğinde saha koşullarında çalışmaya ve seyahat etmeye engeli olmamak
Kaynak: İHA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık MİT ilk kez sağlık personeli ve doktor istihdam edecek - Son Dakika


Son Dakika
11:44 Kerem'i ıslıklayan Galatasaray taraftarını utandıracak tablo! Dünyaca ünlü futbolculara nal toplattı
11:40 Duayen gazeteci ve yazar Hıfzı Topuz hayatını kaybetti
11:33 Numan Kurtulmuş'tan 45 milyonluk arabayla gündeme gelen Çelebi'ye ders niteliğinde sözler
11:13 Altının gram fiyatı 1.675 liradan işlem görüyor
11:08 Yılmaz Vural, TFF'nin Montella tercihine ateş püskürdü: İçim acıyor
11:07 Erdoğan'ın izinden gidiyor! Hakan Fidan, Türk bayrağını yerde bırakmadı
10:57 İstanbul'da 2 adrese baskın! 738 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı
10:53 ''456 yaşındayım ve iblisim'' diyerek gündem olan fenomen Efe Baycan'ın yeni şovu tepki çekti
10:51 MİT ilk kez sağlık personeli ve doktor istihdam edecek
10:42 Turistik restoranlara arı kovanı darbesi! Müşteriler ardına bakmadan kaçıyor, esnaf isyanda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2023 12:27:34. #1.11#
SON DAKİKA: MİT ilk kez sağlık personeli ve doktor istihdam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement