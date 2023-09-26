MİT ilk kez sağlık personeli ve doktor istihdam edecek

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personel alımı için açtığı ilanda bir ilke imza attı. MİT tarihinde ilk kez sağlık personeli ve doktor alımı yapılacak.

ADAYLAR MÜLAKATA GİRECEK

MİT, bünyesinde görev yapmak üzere doktor ve sağlık personeli alanlarında uzman personel istihdam edecek. Bu çerçevede adaylar, yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar, çeşitli psikolojik testler, sağlık kontrolü ve mülakata tabi tutulacak. Adaylar başvurularını ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nın internet adresinden gerçekleştirebilecek.

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI TEMEL ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Sağlık personellerinde 35, doktorlarda 44 yaşını doldurmamış olma

Uzmanlık alanında en az beş yıl fiili mesleki tecrübe sahibi olmak (Sağlık personeli için ilave şartlar ilan sitesinde verilen tabloda yer almakta. Diş Hekimleri ile Pratisyen Hekimlerin en az 10 yıl fiili mesleki tecrübe sahibi olması gerekmekte.

YÖK'e bağlı üniversitelerin belirtilen bölümleri ve fakültelerinden mezun olmak

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu ile üniversitelere karşı mecburi hizmet şartı bulunmamak

Zorunlu haller dışında mesleğine ara vermemiş olmak

Alanı ile ilgili tanı ve tedavi yaklaşımları konusunda detaylı bilgi sahibi, yöntem, teknik ve teknolojilere hakim olmak

İletişim yönü güçlü, pozitif ve ekip çalışmasına yatkın olmak

Yoğun/vardiyalı/nöbetli çalışma temposuna ayak uydurabilmek

Gerektiğinde saha koşullarında çalışmaya ve seyahat etmeye engeli olmamak

DOKTOR ALIMI TEMEL ŞARTLARI