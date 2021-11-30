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Moğolistanlı kalp hastası Türkiye'de hayata döndü - Son Dakika

Moğolistanlı kalp hastası Türkiye'de hayata döndü

30.11.2021 09:01
Moğolistanlı kalp hastası Türkiye'de hayata döndü

Koroner arter hastalığı nedeniyle hayati tehlikesi bulunan 56 yaşındaki Moğol hasta Dugersuren Davaanyam, İstanbul'da 7 kişilik ekip tarafından gerçekleştirilen 5 saatlik eş zamanlı iki ameliyat sonucunda sağlığına kavuştu.

Koroner arter hastalığı nedeniyle hayati tehlikesi bulunan 56 yaşındaki Moğol hasta Dugersuren Davaanyam, İstanbul'da 7 kişilik ekip tarafından gerçekleştirilen 5 saatlik eş zamanlı iki ameliyat sonucunda sağlığına kavuştu.

Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayetleri ile Moğolistan'da hastaneye başvuran Dugersuren Davaanyam'a koroner anjiyografide çoklu koroner arter (kalbin kan dolaşımını sağlayan atardamar) hastalığı teşhisi kondu. Hastaya baypas ameliyatı önerildi. Ülkesinde bu ameliyatı olmak istemeyen Davaanyam, Türkiye'ye gelerek olduğu operasyonlarla hayata tutundu.

Ülkesi Moğolistan'dan Türkiye'ye gelerek tedavisi için İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi'ne başvuran Davaanyam'a operasyon öncesi yapılan kalp ultrasonunda, kalbinin kasılma performansının yüzde 25'e düştüğü ve kalbinin sol tarafında bulunan mitral kapağın ileri derecede kan kaçırdığı (işlevini hiç yapamadığı) tespit edildi. Bunun üzerine, hastaya koroner baypas ameliyatı ile eşzamanlı mitral kapak replasmanı işlemi (kalp kapağının değiştirilmesi) planlandı.

AYNI ANDA İKİ AMELİYAT YAPILDI

Ameliyatları gerçekleştiren ekibin lideri Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan, "Hastamız ilk geldiğinde kalbinin kanı pompalama gücü çok düşüktü. Sağlıklı bir bireyde yüzde 60 olması gereken kalp kası performansı, yüzde 25'e kadar düşmüştü" dedi.

Yaptıkları tetkikler sonucunda hastalarının ameliyattan başka bir kurtuluş şansının olmadığını tespit ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan, "Hastaya ve eşine ameliyatla ilgili riskleri, avantajları ve dezavantajları anlatarak gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Aynı anda hem koroner baypas ameliyatı hem de mitral kapak değişimi işlemini yapmak, ameliyatın süresini ve olası komplikasyonları artırır. Çünkü aynı seansta hem koroner damarları dikmek (anastomoz etmek), sol kulakçığı açmak, mitral kapağı kesip çıkarmak hem de yeni protez kapak takmak ve sonra sol kulakçığı tekrar tamir etmek gerekir. Bu da yapılan işlemlerin sayısının ve kapsamının artması anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

OPERASYON 5 SAAT SÜRDÜ

Operasyonun yaklaşık 5 saat sürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Erdoğan, "İki kalp cerrahı, iki kalp cerrahi ameliyat hemşiresi, bir perfüzyonist, bir anestezi uzmanı ve bir anestezi teknisyeni ameliyata katıldı. Açık cerrahi ameliyat tekniği ile kalp akciğer makinası kullanılarak koroner baypas ameliyatı ve mitral kapak değişimi (replasmanı) yapıldı" diye konuştu.

ŞİKAYETLERİ KAYBOLDU

Ameliyat öncesi göğüs ağrısı, nefes darlığı, çabuk yorulma şikayetleri olan Davaanyam, "Ameliyattan sonra artık kendimi daha iyi hissediyorum. Şu anda ameliyat olamadan önce yaşadığım sıkıntıları yaşamıyorum. Şikayetlerim tamamen kayboldu ve artık yorulmadan rahat bir şekilde yürüyebiliyorum" dedi.

KENDİ ÜLKESİNDE AMELİYAT OLMADI

Moğalistan'da gittiği hastanede ameliyat olması gerektiğini duyduğu zaman endişelendiğini ifade eden Dugersuren Davaanyam, "Kendi ülkemde ameliyat olmak istemeyerek Türkiye'yi tercih ettim. Türkiye'de sağlık sektörünün iyi durumda olduğunu ve iyi hastaneler olduğunu olduğunu öğrendim. Ardından İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi'ne başvurdum. Ameliyat sürecimin riskli olduğunu biliyordum fakat Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Bilge ve ekibine güvendim. Ameliyattan sağ çıkacağımı düşünerek ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyatım başarılı geçti ve kendimi artık sağlıklı hissediyorum. Doktorlarıma ve hastane çalışanlarına desteklerinden dolayı teşekkür ederim" diyerek sözlerini noktaladı.


Moğolistanlı kalp hastası Türkiye'de hayata döndü
Moğolistanlı kalp hastası Türkiye'de hayata döndü

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Türkiye, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Moğolistanlı kalp hastası Türkiye'de hayata döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Moğolistanlı kalp hastası Türkiye'de hayata döndü - Son Dakika
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