Muğla'da Başarılı Böbrek Nakli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Başarılı Böbrek Nakli

Muğla\'da Başarılı Böbrek Nakli
23.05.2026 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 hasta başarılı böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı böbrek nakli operasyonlarının ardından sağlıklarına kavuşan iki hasta taburcu edildi.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Önder Özcan, Op. Dr. Asım Onur ve organ nakli ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatlarla yaklaşık altı yıldır hemodiyaliz tedavisi gören iki hasta, bağışlanan organlar sayesinde yeniden sağlığına kavuştu.

Nefroloji Kliniği takibinde diyaliz tedavisi alan hastaların böbrek nakilleri, alanında uzman ekip tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından hastalar şifa ile taburcu edildi.

Taburculuk öncesinde hastalar; Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Huddam, Genel Cerrahi Kliniği adına Op. Dr. Asım Onur, anestezi ekibi, ameliyathane ve yoğun bakım ekipleri ile patoloji, radyoloji, girişimsel radyoloji ve organ nakli klinik ekipleri tarafından ziyaret edilerek geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Organ bağışının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Önder Özcan, "Organ nakli, yaşam umudunu kaybetmek üzere olan birçok hasta için yeniden hayata tutunmadır. Bir insanın başka bir insana verebileceği en büyük ve en paha biçilmez hediyedir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Bülent Huddam ise Türkiye'de binlerce hastanın organ bağışı beklediğini belirterek, "Organ bağışı hiçbir karşılık beklemeden bir insana hayat sunmaktır. Hastalarımızın sağlıklarına kavuşmalarına tanıklık etmek bizler için büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağıdır" dedi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri, vatandaşları organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ederken, sağlığına kavuşan hastalara mutlu ve sağlıklı bir yaşam temennisinde bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Hastane, Sağlık, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Muğla'da Başarılı Böbrek Nakli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’nun avukatları Özel’in temyiz başvurusunu geri çekti Kılıçdaroğlu'nun avukatları Özel'in temyiz başvurusunu geri çekti
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
Arbeloa, Real Madrid’deki geleceğini duyurdu Arbeloa, Real Madrid'deki geleceğini duyurdu
Dervişoğlu’ndan CHP’ye tam destek: YSK kararını hiçe sayan yaklaşım tüm partiler için tehdittir Dervişoğlu'ndan CHP'ye tam destek: YSK kararını hiçe sayan yaklaşım tüm partiler için tehdittir
Sıla Gençoğlu’nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına Sıla Gençoğlu'nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?
Kadroya almadığı isimler bomba Thomas Tuchel ya tarih olacak ya da tarih yazacak Kadroya almadığı isimler bomba! Thomas Tuchel ya tarih olacak ya da tarih yazacak

15:00
CHP’de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
CHP'de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
14:03
Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’in Grup Başkanlığı’na ilk yorum: Yeni görevi hayırlı olsun
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in Grup Başkanlığı'na ilk yorum: Yeni görevi hayırlı olsun
14:01
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP’yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
13:33
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
13:25
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısına şok yanıt
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına şok yanıt
13:10
İran’a yeni saldırı konuşulurken Trump’tan dikkat çeken hamle Oğlunun düğününe bile gitmiyor
İran'a yeni saldırı konuşulurken Trump'tan dikkat çeken hamle! Oğlunun düğününe bile gitmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 15:10:27. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Başarılı Böbrek Nakli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.