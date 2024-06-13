MUĞLA'da, kalp rahatsızlığı bulunan 1 günlük Simge bebek, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün dünyaya gelen Simge bebeğe, 'Fallot Tetralojisi' isimli kalp hastalığı teşhisi konuldu. Simge bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'nce bebeğe Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde uygun yer bulundu. Simge bebek, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden helikopter ambulans ile Ankara'ya götürüldü.
Haber-Kamera Cavit AKGÜN MUĞLA,
Son Dakika › Sağlık › Muğla'da Kalp Rahatsızlığı Bulunan Bebek Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi - Son Dakika
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