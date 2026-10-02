Muğla İl Sağlık Müdürü, Dalaman'da 150 yataklı hastane için inceleme yaptı - Son Dakika
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Muğla İl Sağlık Müdürü, Dalaman'da 150 yataklı hastane için inceleme yaptı

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Muğla İl Sağlık Müdürü, Dalaman\'da 150 yataklı hastane için inceleme yaptı
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Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, Dalaman ve Fethiye'de sağlık kuruluşlarını inceledi. Dalaman'da 150 yataklı yeni hastane ile acil servis ve poliklinik, Fethiye'de aile sağlığı merkezi yatırımları vatandaşlara daha modern hizmet için değerlendirildi.

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, Dalaman Devlet Hastanesi ve Fethiye'de gerçekleştirdiği ziyaretlerde sağlık hizmetlerini yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde sağlık kuruluşlarına yönelik ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretlerde sağlık tesislerinin birim ve hizmet alanları incelenirken, sağlık çalışanları ve vatandaşlarla da görüşmeler yapıldı.

Dalaman Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin kapasitesinin artırılması ve hizmet sunumunun geliştirilmesi amacıyla acil servis alanının genişletilmesi ve yeni poliklinik alanlarının oluşturulmasına yönelik planlamalar yapıldı. Hastanenin ameliyathanesinin fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve ameliyathane hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik de değerlendirmelerde bulunuldu.

Öte yandan vatandaşlara daha modern, konforlu ve nitelikli sağlık hizmeti sunulması amacıyla planlanan 150 yataklı yeni Dalaman Devlet Hastanesi binasının yapımına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Fethiye'de de 6 No.lu Patlangıç Aile Sağlığı Merkezi için planlanan yeni hizmet binasının yapılacağı alanda incelemelerde bulunuldu. Çatalarık Mahallesi'nde yapılması planlanan aile sağlığı merkeziyle ilgili ise mahalle muhtarıyla bir araya gelinerek ihtiyaçlar ve yapılacak çalışmalar konusunda istişarelerde bulunuldu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, ilçelerde sağlık hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir şekilde sunulmasına yönelik ihtiyaçlar ve planlanan yatırımlar değerlendirildi.

Kaynak: İHA
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