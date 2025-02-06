Muş'ta İlk Dudak Kanseri Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

Sağlık

Annesinin tedavisi için hastaneye başvuran Alaattin Yavuz kanser olduğunu öğrendi

Muş Devlet Hastanesinde ilk kez alt dudaktaki kanserli doku temizlenerek yerine üst dudaktan doku nakledildi

MUŞ - Muş'ta annesinin tedavisi için hastaneye başvuran ve kanser olduğunu öğrenen 62 yaşındaki Alaattin Yavuz, alt dudağındaki kanserli doku temizlenerek yerine üst dudaktan alınan doku nakledildi.

Muş'ta yaşayan 62 yaşındaki Alaattin Yavuz, annesinin tedavisi için Muş Devlet Hastanesi KBB polikliniğine başvurmuştu. Muayene esnasında Yavuz'un dudağındaki yara, KBB Uzmanı Dr. Erdinç Uysal tarafından fark edildi. Yapılan biyopsi sonucunda Yavuz'a dudak kanseri teşhisi konuldu. Muş Devlet Hastanesinde yatışı yapılan Yavuz, gerekli işlemlerin tamamlanması ile ameliyata alındı. Hastanede ilk kez yapılan dudak kanseri ameliyatı başarıyla sonuçlandı. Başhekim Yardımcısı KBB Uzmanı Dr. Halime Kılıç ve KBB Uzmanı Dr. Erdinç Uysal'ın gerçekleştirdiği operasyonla hastanın alt dudağındaki kanserli doku temizlenerek yerine üst dudaktan alınan doku nakledildi. Hastanede ilk kez gerçekleştirilen bu operasyonun bölgedeki sağlık hizmetleri açısından önemli bir ameliyat olarak değerlendirildi.

Muş Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan ve ameliyata katılan hekimlerden KBB Uzm. Dr. Halime Kılıç, hastanede ilk kez gerçekleştirilen bu operasyonun bölgedeki sağlık hizmetleri açısından önemli bir adım olduğunu hatırlatarak, "Hastamız polikliniğe başvurdu. Gerekli tekitleri yaptıktan sonra hastamızı ameliyata aldık. Ameliyatta alt dudağındaki kanserli dokuyu çevre temiz dokularla beraber çıkarttık ve üst dudaktan bir parça alarak alt dudağa yama yaptık. Aynı zamanda boynundaki yağlı dokuları yani kanserli hücrelerin sıçrama ihtimali olan yağlı lenf bezi dokularını tamamen temizledik. Ameliyat çok başarılı geçti, bir sıkıntı olmadı. Ameliyat sırasında ve sonra hastamızı gözlem amaçlı bir gün yoğun bakımda takip ettik. Yoğun bakımda uyanıktı zaten, biz gözlem amaçlı tutmak istedik. Ertesi gün servise aldık, şu an durumu çok iyi hem yara iyileşmesi çok iyi görünümde hem de genel durumu, yürüyüşü, ağızdan beslenmesi hepsi şu an çok iyi durumda. Ameliyatın ikinci günü ve bu süreçte hastamızı takip etmeye devam edeceğiz. Patoloji sonuçlarıyla yeniden değerlendireceğiz. Hastanın bakımında emeği geçen herkese, anestezi doktorlarımıza, yoğun bakım ekibimize, serviste hemşire ve personellerimize çok teşekkür ediyoruz. Çok ilgilendiler hastamızla ve ilgilenmeye devam ediyorlar" şeklinde konuştu.

Hastanın polikliniğe annesi için başvurduğunu, ancak muayene sırasında dudağındaki yarayı fark ettiğini belirten Dr. Erdinç Uysal, biyopsi sonucu hastaya dudak kanseri teşhisi konulduğunu söyledi. Dr. Uysal, "Hastamız ilk başta polikliniğe annesi için başvurmuştu. Annesini muayene ederken hastamızın dudağındaki yarayı gördüm ve bunun bir hastalık olabileceğini, ihmal etmemesi gereken bir durum olduğunu düşündüm. Kendisinden biyopsi almamız gerektiğini söyledim. Hastamız bize güvendi, biyopsisini aldık. Biyopsi sonucu 'dudak kanseri' olarak raporlandı. Operasyonu, İstanbul'dan da çalışma arkadaşım Halime Kılıç'la beraber gerçekleştirdik. Muş Devlet Hastanesinde ilk defa yapılan bir ameliyat bundan sonraki süreçte bu tip hastalara hizmet verebileceğimizi söylemek istiyoruz. Bu bir ekip işiydi, o açıdan bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim " dedi.

Bu tür ameliyatların önceki yıllarda büyükşehirlerde yapıldığını söyleyen hasta yakını Mehmet Hadi Karateker, bu ameliyatların Muş'ta yapılmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Hasta akrabam, aynı zamanda sütkardeşim. Hastamızın durumu çok şükür iyi, operasyona giren doktorlardan Halime Hanımla görüştüm. Ameliyatının çok iyi ve başarılı geçtiğini söyledi. Kanseri bölgesinin tamamını temizlediklerini söyledi. Şu anda patoloji sonucunu bekliyoruz. Patoloji sonucu çıktıktan sonra tedavisi başlayacak. Böyle bir ameliyat ilk defa Muş'ta yapıldı ve çok başarılı bir ameliyat oldu. Hastamızın da durumu şu anda iyi herhangi bir sıkıntısı yok. Bu durumdaki hastalar genelde il dışına gönderiliyordu ve oralarda bu tür ameliyatlar yapılıyordu. Bu ameliyat burada ilk defa olduğu için bu da doktorlarımızın ve yönetimin başarısıdır. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı.