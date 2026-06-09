Torba ana depo hattı üçe ayrılarak Bodrum geneli su kesintisinin önüne geçiliyor

Muğla'nın Bodrum Yarımadasında sık ık patlayan su isale hattında Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ), Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan su isale hatlarındaki arızalarda tüm Yarımada'da yapılan su kesintisini önlemek amacıyla Torba ana depoda yaptığı düzenleme ile hatları üçe ayırarak Bodrum geneli su kesintisinin önüne geçiyor.

MUSKİ Genel Müdürü Şengül, yenilemesi tamamlanan ve devreye alınacak olan Güney İsale hatlarında incelemelerde bulunarak sürecin sorunsuz şekilde tamamlanması için gerekli talimatları verdi. Şengül, Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde bulunan içme suyu deposundaki mekanik imalatları kontrol etti. Ayrıca Torba Kavşağı'nda, tüm Bodrum'u besleyen ana isale hattında teknik incelemelerde bulunuldu.

Çalışmalar kapsamında Torba ana depodan tüm Bodrum'u besleyen 1000 mm çapındaki hat 3'e ayrılarak İlçenin Kuzey, Güney ve Yalıçiftlik bölgelerini ayrı ayrı besleyecek. Böylece burada oluşabilecek arızalarda Bodrum'un tamamında kesinti yaşanması önlenecek.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürü Yılmaz Şengül yaptığı değerlendirmede, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın göreve geldiği günden bu yana Bodrum'un su sorunlarının çözümü için ortaya koyduğu kararlılık ve irade doğrultusunda çalışmalarımızı etap etap hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda, Bodrum Yarımadası'nın kangrenleşen sorunlarından biri haline gelen arızalı ana içme suyu hatlarının yenilenmesinde kritik bir eşiği daha geride bıraktık. Bodrum'un birçok mahallesini besleyen güney hattındaki 22 kilometrelik CTP boruları, uzun ömürlü ve dayanıklı düktil borularla yenileyerek ana isale hattındaki arıza kaynaklı su kesintilerini ortadan kaldırıyoruz" dedi. - MUĞLA