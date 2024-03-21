Uzman Dr. Karadeniz: "Mutlu olan insanlar, hastalıklarını daha çabuk atlatıyorlar"
HATAY - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Karadeniz, hastaların tedavisine mutluluğun büyük katkısı olduğunu belirterek mutlu olan hastaların tedaviye daha kısa sürede yanıt verdiğini söyledi.
İnsanlar doğduktan ölene kadar çok farklı duygular içerisinde yaşamlarına devam ederler. Yaşamlarında en çok istenilen ve aranılan duygu olan mutluluktur. Bu yüzden 2012 yılından beri her yıl '20 Mart Dünya Mutluluk Günü' olarak kutlanıyor. Depremin vurduğu Hatay'da kenttin yeni hastanesi olan Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'nin çocuk servisinde yatan çocukların tedavilerinin ilk ilacı mutluluk oluyor. Bütün hastalıkların kökeninde mutluluğun ve mutsuzluğun yattığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Karadeniz, hastalıkların tedavisinde mutluluğun büyük etkisi olduğunu söyledi.
"Çocuk hasta veya tüm hastaların mutlu olması onların tedavilerine büyük katkı sağlıyor"
Mutlu hastaların tedaviye daha hızlı yanıt verdiğini belirten Uzman Dr. Karadeniz, "Mutlu hastalarımızın tedaviye daha hızlı cevap verdiği, hızlı düzeldiği ve daha az ilaçla toparlandıklarını görmekteyiz. Çocuklar veya tüm hastaları mutlu etmek, onların tedavilerine büyük katkı sağlıyor. Mutlu olan insanlar, hastalıklarını daha çabuk atlatıyorlar" dedi.
"Kanser hastaları için moral ve mutluluk ilk yapılması gereken tedavidir"
Kanser hastalarının tedavisinde moral ve mutluluğun önemine dikkat çeken Uzman Dr. Karadeniz "Özellikle tansiyon ve şeker hastalıklarında daha az yükselmeler görülüyor. Çocuklarda kronik olarak lösemili lenfomalı hastaların veya kronik hastalıkları olan hastaların mutsuz insanlara göre daha hızlı toparladıklarını görmekteyiz. Kanser hastaları için moral ve mutluluk ilk yapılması gereken tedavidir. Onların psikolojik destek almaları, psikologlar tarafından desteklenmeleri çok önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.
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Siirt'in Tillo ilçesinde, Memduh B'nin kullandığı tarım aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da yaptığı açılışlarda etki gücünün artması ve hedef birliğinin sağlanması için birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Koca, Türkiye'de devletin milletin ta kendisi olduğunu ve hükümetlerin halka ufuk açtığını belirtti. Konya'ya ikinci şehir hastanesi ve ağız diş eğitim araştırma hastanesi müjdesi verildiğini hatırlatan Koca, seçime sayılı günler kaldığını ve birlik içinde olunması gerektiğini söyledi.
Birleşmiş Milletler'in 143 ülke arasında yaptığı değerlendirmeyle belirlediği Dünya Mutluluk Raporu'na göre Finlandiya yedinci kez birinci sırada yer alırken, Türkiye 98. sıraya yükseldi. Afganistan ise en mutsuz ülke olarak belirlendi. Raporda Avustralya ve İsrail gibi Avrupa dışından iki ülkenin de ilk 10 içinde yer aldığı görüldü. Rapor ayrıca yaş gruplarına göre verileri de ayırdı ve Batı ülkelerinde yaşayan gençlerin mutluluk seviyelerinin azaldığı tespit edildi. Finlandiya genel ortalamada birinci olsa da gençlerin en mutlu olduğu ülke Litvanya olarak belirlendi. Türkiye ise genç mutluluğunda 101. sırada yer aldı. Raporun sonuçları, siyasetçiler için endişe verici olarak değerlendirildi ve çocukların bazı bölgelerde orta yaş krizi boyutunda ruhsal sorunlar yaşadığına dikkat çekildi. Finlandiya'nın sürekli birinci çıkmasının altında ise toplumsal güven ortamı ve sağlıklı iş-yaşam dengesi olduğu savunuldu.
Van'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından düzenlenen iftar programında konuşan LÖSEV Sosyal Hizmetler Genel Koordinatörü Jülide Akay, LÖSEV'in yardımlaşma ve dayanışma ruhunu artırarak çocukların ve ailelerin yüzünü güldürdüğünü belirtti. AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise sağlık sektörünün önemine vurgu yaparak desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.
Amasya'da muhtemel bir afet durumunda kullanılmak üzere AFAD ekiplerine 600 bin TL değerinde yeni teknik ekipmanlar teslim edildi. Amasya Valisi Yılmaz Doruk'un da katılımıyla gerçekleşen teslim töreninde Vali Doruk, depremlere karşı hazırlıklı olmanın önemini vurguladı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde Ramazan ayı dolayısıyla gıda ürünlerine yönelik denetimler artırıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, ürün ve malzemeleri saklama şartları, son kullanma tarihleri ve kullanılan aletler kontrol edildi. Vatandaşlar, herhangi bir sorunla karşılaştıklarında Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait Alo Gıda Hattı'nı arayabilecekler.
Kastamonu Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Ercan Özmeneroğlu, lösemi hastalığına yakalanarak tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Öğretmen arkadaşları tarafından ilik nakli için kampanya düzenlenen Özmeneroğlu'nun cenazesi yarın Mersin'de defnedilecek.
Fitness eğitmeni Richard Simmons, sağ gözünün altında fark ettiği çıkıntı nedeniyle doktora başvurduğunu ve cilt kanseri teşhisi aldığını açıkladı. Simmons, doktorun tüm kanseri çıkaramadığını ve başka bir tedavi turuna gitmesi gerektiğini belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerinde tüm Türkiye'de bakılan hastaların dörtte birinin tedavi edildiğini belirtti. Koca, yapımları devam eden ve projeleri devam eden şehir hastaneleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca Konya'da yapılan projeleri yakından takip ettiğini söyleyen Koca, Kulu ilçesindeki Acıkuyu Güneş Enerjisi Santrali'nin açılış törenine katıldı ve Kulu'da yapılan yatırımlara değindi. Bakan Koca, Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nin açılış töreninde ise Türkiye genelindeki şehir hastaneleri hakkında bilgi verdi ve Konya'ya ikinci şehir hastanesinin yapılacağını duyurdu.
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