Naciye'nin Sesine Kavuşma Hikayesi

1) 5 YILDIR SADECE 'EVET, HAYIR' DİYEBİLİYORDU ŞİMDİ SOHBET EDİYOR

ANTALYA'da yaşadığı ses kısıklığı ve kasılması nedeniyle konuşamayan, sadece 'Evet, hayır, olmaz, olur' gibi kısacık sözcüklerle derdini anlatmaya çalışan Naciye Yıldırım (60), ses tellerine uygulanan botoks sayesinde artık sohbet edebilmenin mutluluğunu yaşıyor. Konuşamadığı için toplumdan uzaklaştığını anlatan Yıldırım, kendisini tekrar sesine kavuşturan doktoruna teşekkür etti.

Kentte yaklaşık 5 yıl önce ses kısıklığı şikayetiyle başvurduğu hastanelerden sonuç alamayan Naciye Yıldırım, 1 ay önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'ne başvurdu. Burada şikayetleri değerlendirilen, tetkikleri ve muayenesi yapılan Yıldırım'a nörolojik bir hastalık olan 'Spazmodik disfoni' tanısı konuldu. Doç. Dr. Nevreste Didem Sonbay Yılmaz tarafından ses tellerine botoks uygulanan hasta, sağlığına kavuştu.

'ARTIK SOHBET EDEBİLİYORUM'

Naciye Yıldırım, 5 yıl önce sesinin kısıldığını, sonra da kasıldığını söyleyerek, "Sesim hiç çıkmıyordu. Biri 'Nasılsın?' diye sorduğunda 'İyiyim' bile diyemiyordum. Zorlukla sadece 'Evet, hayır, olur, olmaz' gibi cevaplar veriyordum. Toplumdan uzaklaştım. Kimseye cevap veremez olmuştum" dedi. Kendisini sağlığına kavuşturan doktoruna dua eden Yıldırım, "Allah'a şükür şimdi çok iyiyim. Artık sohbet edebiliyorum. Henüz botoks yapılalı 1 ay oldu. Sesim biraz kısık olsa da eskisi gibi beni zorlamıyor. Allah razı olsun hocalarımızdan. Şu an çok iyiyim" ifadelerini kullandı.

Tedaviyi gerçekleştiren Doç. Dr. Nevreste Didem Sonbay Yılmaz, hastanın kendilerine ses kısıklığı şikayetiyle başvurduğunu anlatarak, "Hastada ses kısıklığı, ataklar şeklinde olan ses kısıklığıydı. Ara ara da takılmaları vardı" diye konuştu.

Doç. Dr. Yılmaz, hastanın şikayetlerinin stresle arttığını, gülme sırasında ya da daha rahat bir ortamda ise sesin normale gelebildiğini kaydederek, "Bu nedenle bu hastalarda ses kısıklığı genellikle psikolojik olarak değerlendiriliyor" dedi.

Hastaya 'Spazmodik disfoni' tanısı koyduklarını anlatan Doç. Dr. Yılmaz, "Bu hastalığın sebebi bilinmiyor. Nörolojik bir hastalık. Larinks kaslarını tutan nörolojik bir hastalık. Tanıyı sesi dinleyerek koyuyoruz. Muayeneyle de tanıyı teyit ediyoruz. Sonra da tedavi aşamasına alıyoruz" diye konuştu.

Hastanın ses tellerine botoks enjeksiyonu yaptıklarını belirten Doç. Dr. Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu tedavide ses tellerindeki patlayıcı tarzdaki kas spazmlarını engellemek için ses tellerini bir nevi felç yapıyoruz. Böylece ses düzelmeye başlıyor. Tabii ki iğneyi yaptığımızda hemen ertesi gün ses düzelmiyor. Ses iki hafta sonra açılmaya başlıyor."

Tedavinin 6 ayda bir tekrarlanması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Yılmaz, işlemin poliklinik ortamında da yapılabilir olduğunu ancak ameliyathane ortamını tercih ettiklerini vurguladı. Doç. Dr. Yılmaz, işlem sırasında hastanın uyutulmadığını, sadece sakinleştirici verildiğini kaydetti. Hastanın bu işlemi tolere edemediğinde uyutulduğunu belirten Doç. Dr. Yılmaz, "İğneyi boynundan uyguluyoruz. Bazen ağız içinden de yaptığımız oluyor ama genel olarak tercihimiz boyundan uygulamak" dedi.

7 YILDA 20 BİNİN ÜZERİNDE HASTA

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Özer Erdem Gür de ses kliniğini 2 hekim olarak 2019 yılında kurduklarını belirtti. 2019 yılında poliklinikte bir dil ve konuşma terapisti bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Gür, "Şu an ise 2 hekim ile 5 dil ve konuşma terapisti olarak hizmet veriyoruz. Şu anda Antalya'da devlet bünyesinde böyle bir ses kliniği yok. Sadece bizim kliniğimiz olduğu için hasta yoğunluğumuz çok fazla. Biz organik ve fonksiyonel ses kısıklıklarıyla ilgili hastalıkları tedavi ediyoruz. Sanatçılar, konservatuvar öğrencileri gibi profesyonel ses kullanıcılarının yaşadığı problemlere de hitap etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Yılda yaklaşık 2 bin 500-3 bin hastaya hizmet verdiklerini belirten Prof. Dr. Gür, "Ses kliniği kurulduğundan bu yana, 20 binin üzerinde hastaya hizmet verdi. Bu hastaların bir kısmı terapiyle bir kısmı cerrahiyle tedavi edilen ve de takip edilen hastalar" dedi.

Organik ses kısıklığı yaşayan hastalara cerrahi, ancak Naciye Yıldırım gibi ses bozukluğu olan hastalara ise enjeksiyon uygulandığını anlatan Prof. Dr. Gür, şöyle devam etti:

"Bu da bir cerrahidir ama enjeksiyon olduğu için sınırlı cerrahidir. Bir de gırtlağını aldığımız yani organ kaybı olan hastalarda yemek borusu konuşmasını yönlendirmek için aktif olarak uğraşıyoruz.