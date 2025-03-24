Nadir Hastalıkla Doğan Bebek Sağlığına Kavuştu

Doğuştan bağırsağının bir kısmı olmayan bebek Elazığ'da sağlığına kavuştu

ELAZIĞ - Doğuştan bağırsağının bir kısmı olmayan, 3 binde bir görülen hastalıkla doğan bebek, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde düzenlenen operasyonla sağlığına kavuştu.

Bingöl'den Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine anne karnındayken sevk edilen bebekte, 3 bin doğumda bir görülen jejunal atrezi tespit edildi. Doğumun gerçekleşmesinin ardından yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınan ve Çocuk Cerrahisi Kliniği hekimlerinden Op. Dr. Fikret Ersöz tarafından muayene edilen bebeğin bağırsağının bir kısmının olmadığı ve besinlerin geçişinin mümkün olmadığı görüldü. Bunun üzerine ameliyat planlandı. Yapılan ameliyatla sağlığına kavuşan bebek, sağlıklı bir şekilde beslenmeye başladı.

Jejunal atrezinin 3 bin doğumda bir görülen nadir bir durum olduğunu dile getiren Op. Dr. Fikret Ersöz, "Atrezi, bağırsağın bir kısmının olmaması demek. Yaşamın devam etmesi için yediğimizin bağırsaklara devam etmesi gerekiyor. Herhangi bir yerde tıkanıklık olduğu zaman yaşamla bağdaşmayan bir durum ortaya çıkıyor. Bu bebeğimiz zaten anne karnındayken kadın doğum tarafından Bingöl'de takipteymiş. Orada doğmadan önce bebeğin bağırsağında bir sıkıntı olabileceği söylenerek bizim hastanemize gönderildi. Yaptığımız muayenede gerçekten bağırsağın bir kısmının olmadığını, tıkalı olduğunu tespit ettik ve bu durumun hemen ameliyat olması gerektiğine karar verdik. Yaklaşık bir buçuk saat süren bir ameliyat gerçekleştirdik. Bu gibi durumlar 3 bin doğumda bir görülen nadir hastalıklardır. Çok güzel bir cerrahi oldu. Bu ameliyattan sonra hastaların bakımı gerçekten çok önemli, yeni doğan ünitesi gerçekten çok büyük emek sarf ediyor. Yeni doğan ekibine, Dr. Meral ve Dr. İlkay hanıma, burada çalışan bütün emekçi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şu anda bebeğimiz besleniyor, kakasını yapıyor, bundan sonra taburcu planlıyoruz" dedi.

Çok tehlikeli bir süreç atlattıklarını aktaran bebeğin babası İdris Buttanrı, "Tehlikeli bir süreç yaşadık. 22 Şubat'ta saat gece saat dörtte eşim rahatsızlandı. Bingöl Kadın Doğum Hastanesine gittik, bizi Elazığ'a sevk ettiler. Gece saat beşte geldik, saat 10 sıralarında doğum gerçekleşti. Çocuğun ameliyat olması gerektiğini söylediler. Fikret hocama denk geldik. Allah razı olsun. Fikret hocamızla tanıştık konuştuk, çok yardımcı oldu. Pazartesi günü saat birde çocuğu ameliyata aldılar. Ameliyat sonucunda çocuk rabbime şükürler olsun iyileşti, sağlığına kavuştu. Bu arada bize çok yardımcı oldular, bize çok emek sarf ettiler, çok hizmet ettiler. Rabbim onlardan razı olsun. Onlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.