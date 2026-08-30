Nargile İçen Vatandaş Fenalaştı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde nargile içen bir kişi baygınlık geçirdi, hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kafede nargile içen vatandaş fenalaşıp baygınlık geçirdi.
Olay Haburman Köprüsü civarında bulunan bir kafede gerçekleşti. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, kafede nargile içtiği sırada fenalaşıp baygınlık geçirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaş, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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