Nazilli Hastanesi'nde Yangın Tatbikatı

28.03.2026 14:23
Nazilli Devlet Hastanesi'nde mahkum koğuşunda yangın tatbikatı gerçekleştirildi, güvenlik önlemleri alındı.

Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı. Nazilli Devlet Hastanesi'nde, Ceza İnfaz Kurumu ile entegre olarak planlanan yangın tatbikatı (Kırmızı Kod) gerçekleştirildi. Senaryo gereği, hastanenin 4'üncü katındaki Fizik Tedavi Servisi mahkum koğuşunda yangın çıktı. Kırmızı Kod verilerek acil durum süreci başlatıldı.

Yangına ilk müdahale hastane personeli tarafından yapılırken, yangının kontrol altına alınamaması üzerine Hastane Afet Planı (HAP) devreye alındı. Bu kapsamda Olay Yönetim Merkezi kurularak ekipler koordineli şekilde müdahalede bulundu.

Yangından etkilenen mahkum hasta ve diğer hastalar, sağlık personeli tarafından güvenli şekilde tahliye edilerek triaj alanlarında değerlendirildi ve gerekli tedavileri sağlandı. Yoğun duman nedeniyle üst kat servisler de tedbir amaçlı boşaltıldı.Süreç boyunca güvenlik, teknik servis, sağlık ekipleri ve Ceza İnfaz Kurumu arasında koordinasyon sağlanırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Tatbikat, Yeşil Kod ilan edilmesiyle sona erdi.Hastane Başhekimi Op. Dr. Şafak Çalışkan, bu tür tatbikatların olası acil durumlara hazırlık açısından önem taşıdığını belirterek çalışmaların düzenli olarak sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: DHA

Advertisement
