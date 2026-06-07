Nefes Darlığı Olan Hasta Helikopterle Taşındı

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı ulaşımı güç bir köyde nefes darlığı şikayeti yaşayan hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Alınan bilgiye göre, Refahiye ilçesine bağlı dağlık alanda bulunan bir köyde yaşayan vatandaşın rahatsızlanması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
Yapılan değerlendirme sonucunda hastanın sağlık kuruluşuna hızlı şekilde sevk edilmesi amacıyla ambulans helikopter görevlendirildi.
Sivas'tan havalanan ambulans helikopter, hastayı bulunduğu köyden alarak Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na getirdi.
Burada sağlık ekiplerine teslim edilen hasta, ambulansla Erzincan'daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ERZİNCAN
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