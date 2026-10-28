Nevşehir\'de 49 klinikli diş merkezi 8 dalda öğrencileri mesleğe hazırlıyor

Nevşehir'de Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde, diş hekimliği öğrencileri klinik deneyimlerini artırarak meslek hayatına hazırlanma imkanı buluyor.

Kent merkezinde 18 Eylül'de hasta kabulüne başlayan, 49 kliniğe sahip merkezde, KÜN Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler, uzmanlar eşliğinde pratiklerini geliştirme olanağı elde ediyor.

Merkezin müdürü diş tabibi Mustafa Sarıkaya, AA muhabirine, öğrencilerin daha fazla klinik uygulama deneyimi kazanması ve sunulan sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi amacıyla 8 farklı ana bilim dalında sağlık hizmeti sunduklarını söyledi.

Diş hekimliği öğrencilerinin mesleki uygulama becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Sarıkaya, öğrencilerin farklı tedavi süreçlerini görerek meslek hayatına hazırlanabildiğini anlattı.

Merkezin uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip olduğunu vurgulayan Sarıkaya, "Merkezde genel anestezi odası, engelli hastalara yönelik diş üniti, mahkumlara yönelik klinik ve acil müdahale kliniğimiz de bulunmaktadır. Kapadokya'ya yurt dışından gelen misafirlerimize de tatilleri boyunca tedavi sistemi uyguluyoruz." dedi.

Sarıkaya, hizmete başladıkları kısa sürede çevre illerden tedavi amaçlı gelen hastaları da ağırladıklarını sözlerine ekledi.