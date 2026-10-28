Nevşehir'de 49 klinikli diş merkezi 8 dalda öğrencileri mesleğe hazırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Nevşehir'de 49 klinikli diş merkezi 8 dalda öğrencileri mesleğe hazırlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir\'de 49 klinikli diş merkezi 8 dalda öğrencileri mesleğe hazırlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de 18 Eylül'de hasta kabulüne başlayan 49 klinikli diş merkezi, 8 ana bilim dalında öğrencilere uzmanlar eşliğinde klinik deneyim kazandırıyor. Merkez, uluslararası sağlık turizmi yetki belgesiyle yurt dışından ve çevre illerden gelen hastaları da ağırlıyor.

Nevşehir'de Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde, diş hekimliği öğrencileri klinik deneyimlerini artırarak meslek hayatına hazırlanma imkanı buluyor.

Kent merkezinde 18 Eylül'de hasta kabulüne başlayan, 49 kliniğe sahip merkezde, KÜN Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler, uzmanlar eşliğinde pratiklerini geliştirme olanağı elde ediyor.

Merkezin müdürü diş tabibi Mustafa Sarıkaya, AA muhabirine, öğrencilerin daha fazla klinik uygulama deneyimi kazanması ve sunulan sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi amacıyla 8 farklı ana bilim dalında sağlık hizmeti sunduklarını söyledi.

Diş hekimliği öğrencilerinin mesleki uygulama becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Sarıkaya, öğrencilerin farklı tedavi süreçlerini görerek meslek hayatına hazırlanabildiğini anlattı.

Merkezin uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip olduğunu vurgulayan Sarıkaya, "Merkezde genel anestezi odası, engelli hastalara yönelik diş üniti, mahkumlara yönelik klinik ve acil müdahale kliniğimiz de bulunmaktadır. Kapadokya'ya yurt dışından gelen misafirlerimize de tatilleri boyunca tedavi sistemi uyguluyoruz." dedi.

Sarıkaya, hizmete başladıkları kısa sürede çevre illerden tedavi amaçlı gelen hastaları da ağırladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
NevşehirEğitimSağlıkBilimEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Ünlü fenomen evinde ölü bulundu Son paylaşımı dikkat çekti Ünlü fenomen evinde ölü bulundu! Son paylaşımı dikkat çekti
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip... Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
Bir hafta arayla iki acı haber Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
14:35
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
14:17
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel’den Lucas Torreira açıklaması Tek kelimeyle yanıt verdi
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel'den Lucas Torreira açıklaması! Tek kelimeyle yanıt verdi
14:15
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!
13:12
Ankara’da bir dönem sona eriyor İş makineleri harekete geçti
Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
12:13
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 14:47:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Nevşehir'de 49 klinikli diş merkezi 8 dalda öğrencileri mesleğe hazırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android