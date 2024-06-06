Sağlık

Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçeğini aratmayan tatbikat

NİĞDE - Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2024 Yılı HAP (Hastane Afet Planı) Tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği loğusa bölümünde çıkan yangın ve sonrasında gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı.

'Hastane Afet Planı' çerçevesinde yapılan tatbikata Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelleri ile 112 Acil Servis, UMKE, AFAD, itfaiye ile polis ekipleri katıldı. Yapılan tatbikatta senaryo çerçevesinde ilgili birimlerin sorumlulukları, toplanma yerleri, müdahale birimleri ve olayın meydana geldiği ilk andan itibaren öncelik sırasına göre yapılması gerekenler, iletişimin nasıl sağlanacağı, hastanenin üstleneceği görevler değerlendirildi. Tatbikatta afet durumlarında acil sağlık hizmetlerinin etkili ve hızlı yürütülmesi, güvenlik, lojistik, planlama, bulaşıcı hastalıklarla mücadele, birinci basamak sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi gibi konular ve yapılması gerekenler gözden geçirildi. Acil durum alarmı ve anonslarla hastanede bulunanlar uyarılırken, senaryo gereği lohusa servisinde meydana gelen yangında oluşan KBRN sızıntısında zehirlenenler AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri aracılığıyla tahliye edilerek yetişkin acil servisinde bulunan KBRN Ünitesine nakledildi. Çıkan yangın ise, itfaiye ekipleri ve hastane personelinin koordineli çalışması sonucu söndürüldü. Polisin güvenlik tedbiri aldığı tatbikat başarıyla tamamlandı.

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada; "Her yıl düzenli olarak çeşitli senaryolarla yapılan tatbikatların gerçek zamanda karşılaştığımız zaman en iyi şartlarda tedavilerini yapmak için personellerimize, hasta ve hasta yakınlarının eğitimleri için önem arz ediyor. Tatbikatlar diğer kurumlarında katılımıyla kurumlar arası etkin çalışmalar ortaya çıkarmaktadır. Gerçeği aratmayan tatbikata katılan tüm kurumlar ve personellere teşekkür ederiz" dedi.