Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Konaklı\'da ücretsiz sağlık hizmetlerini yerinde sundu

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü, kent merkezine uzak kasaba ve köylerde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor.

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Konaklı kasabasında düzenlenen sağlık taraması etkinliğinde, vatandaşlara sigara bırakma danışmanlığından kanser taramalarına, çocuk gelişiminden beslenme danışmanlığına kadar birçok alanda ücretsiz sağlık hizmeti sunuldu. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, toplum sağlığı merkezi ve sağlıklı hayat merkezleri bünyesinde sunulan birinci basamak sağlık hizmetleri vatandaşlara yerinde ve ücretsiz olarak ulaştırıldı.

Birçok alanda ücretsiz sağlık hizmeti sunuldu

Program kapsamında Mobil Sigara Bırakma Polikliniği aracılığıyla vatandaşlara hekim tarafından sigara bırakma danışmanlığı verildi. Çocuk gelişimi hizmetleri kapsamında ise 2-6 yaş grubundaki çocukların büyüme ve gelişim değerlendirmeleri yapılarak aileleri bilgilendirildi. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) hizmetleri kapsamında rahim ağzı ve kolorektal kanser taramaları gerçekleştirildi. Diyetisyen tarafından sağlıklı beslenme ve obeziteyle mücadele konusunda danışmanlık hizmeti sunulurken, koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri de verildi.

Yaşlı ve hastaların sağlık durumları değerlendirildi

Etkinlik kapsamında evde sağlık hizmeti alan hastalar ve yaşlıların uzman hekim tarafından sağlık durumları değerlendirilerek ihtiyaçlarına yönelik incelemelerde bulunuldu. Mobil Sağlıklı Hayat Ekipleri aracılığıyla gerçekleştirilen faaliyetlerde, erken teşhisin önemi konusunda farkındalık oluşturulması, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.