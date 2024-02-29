Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Personeline İlk Yardım Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Sağlık

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Personeline İlk Yardım Eğitimi Verdi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Personeline İlk Yardım Eğitimi Verdi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, koruma ve güvenlik personeline acil durumlarda doğru ve bilinçli müdahaleler yapabilmeleri için ilk yardım eğitimi verdi. Eğitimde, profesyonel ekipler gelene kadar durumun nasıl kontrol altında tutulacağı ve ilk yardım müdahalesinde nelerin yapılacağı uygulamalı ve teorik olarak anlatıldı. Eğitimin sonunda personele sertifika verildi. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin hedeflerine uygun olarak koruma ve güvenlik personelini daha yetkin hale getirmeye çalıştıklarını belirtti.

29.02.2024 17:05  Güncelleme: 17:05
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde görevli koruma ve güvenlik personeline ilk yardım eğitimi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesinde yaklaşık iki hafta süren eğitimde Doktor Öğretim Üyesi Çiğdem Samancı Tekin, koruma ve güvenlik personeline acil durumlarda profesyonel ekipler gelene kadar durumun nasıl kontrol altında tutulacağı, doğru ve bilinçli müdahaleler ile ilk yardım müdahalesinde nelerin yapılacağı uygulamalı ve teorik anlattı.

Eğitimin sonunda personele sertifika verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin hedeflerine uygun olarak koruma ve güvenlik personelini daha yetkin hale getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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