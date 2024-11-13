Norovirüs Vakalarında Artış

Sağlık

HALK arasında kış ishali olarak bilinen Norovirüs vakalarındaki artış olduğunu söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Kamil Özdil, "Norovirüs, son derece hızlı bir şekilde yayılarak, mide bulantısı ve ishalle başlar. İlk 48 saat içinde belirtiler hızla şiddetlenebilir, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar özellikle tedbirli olmalılar. Kişiler semptomlar geçtikten sonra en az 48 saat daha evde kalmalı ve kalabalık alanlardan uzak durmalıdır" dedi.

Biruni Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Kamil Özdil, Norovirüs'ün yayılma hızına dair açıklamalarda bulundu.

'BİR ANDA BAŞLIYOR GÜNLERCE SÜRÜYOR'

Prof. Dr. Kamil Özdil, Norovirüs'ün hızla yayıldığını ve özellikle son dönemde vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandığını vurguladı. "Virüs, 1-2 gün içerisinde belirtilerini aniden gösteriyor. Başlangıçta mide bulantısı, ishal ve kusma gibi belirtiler baş gösteriyor. Bu belirtiler çoğunlukla 2-3 gün içinde geçse de hastalar için oldukça rahatsız edici olabilir" diye konuştu.

'KALABALIK ALANLARDAN UZAK DURMALIDIR'

Prof. Dr. Özdil, bu hastalığın yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrıları gibi ek semptomlarla birlikte görülebildiğini ifade ederek, semptomların şiddetinin kişiden kişiye değişebileceğini belirtti. Hastalığa yakalanan bireylerin izolasyon sürecine büyük önem verilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kamil Özdil, "Virüse yakalanan kişiler semptomlar geçtikten sonra en az 48 saat daha evde kalmalı ve kalabalık alanlardan uzak durmalıdır. Bu, virüsün başkalarına bulaşmasını engellemek için kritik bir önlem" dedi.

'ELLER SIK SIK YIKANMALI VE AĞIZ HİJYENİNE ÖZEN GÖSTERİLMELİ'

Özdil, özellikle iş yerleri ve okullar gibi toplu alanlarda virüsün yayılma riskinin daha fazla olduğunu ve bu nedenle izolasyon sürecine riayet edilmesinin toplum sağlığı için hayati önem taşıdığını ifade etti. Norovirüs'ün genellikle doğrudan temas, kirli yüzeyler veya kontamine olmuş yiyeceklerle bulaştığını söyleyen Prof. Dr. Kamil Özdil, hijyen kurallarının ciddiyetle uygulanması gerektiğine dikkat çekerek, ellerin sık sık yıkanmasının ve ağız hijyenine özen gösterilmesinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, hasta kişilerin yemek hazırlamaktan kaçınmaları gerektiğini belirtti.

'İYİLEŞTİKTEN SONRAKİ 48 SAAT DIŞARI ÇIKMAYIN'

Prof. Dr. Özdil, Norovirüs'ün tedavisinde en önemli adımın bol sıvı alımı ve dinlenme olduğunu belirtti. Prof. Dr. Özdil, "Hastaların sıvı kaybını önlemek için yeterli miktarda su, komposto ve sıvı gıda alması gerekiyor. Ayrıca baş ağrısı ve ateş için parasetamol gibi ilaçlar kullanılabilir. Semptomlar geçtikten sonra, en az 48 saat daha evde kalmak virüsün yayılmasını engeller" dedi.