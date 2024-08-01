Ödemiş'te kaza sonucu beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları 2 hastaya umut oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Ödemiş'te kaza sonucu beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları 2 hastaya umut oldu

Ödemiş\'te kaza sonucu beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları 2 hastaya umut oldu

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Rüveyda Berra Acar'ın beyin ölümü gerçekleşti. Acar'ın bağışlanan böbrekleri ve korneaları nakil bekleyen 2 hastaya umut oldu. Acar'ın cenazesi ise bugün defnedildi.

01.08.2024 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, içinde bulunduğu otomobilin park halindeki kamyona çarptığı kazada ağır yaralanan Rüveyda Berra Acar'ın (18) önceki gün kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Acar'ın bağışlanan böbrekleri ve korneaları nakil bekleyen 2 hastaya umut oldu.

Kaza, 28 Temmuz'da saat 21.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Virajda E.Y.'nin (19) kontrolünü kaybettiği 35 AKJ 800 plakalı otomobil, park halindeki 35 ZND 01 plakalı kamyona çarptı. Kazada otomobil sürücüsü E.Y. ile yanındaki G.A. (18), Y.Y. (18) ve Rüveyda Berra Acar (18) yaralandı. Yaralılar Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olduğu için Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Rüveyda Berra Acar'ın önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Acar'ın böbrekleri ve korneaları yakınları tarafından bağışlandı. Acar'ın dün yapılan ameliyatla alınan organları nakil bekleyen 2 hasta için umut oldu.

Öte yandan Acar'ın cenazesi bugün öğlen Ödemiş Hamdibey Camii'nden kılınan namazın ardından Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Beyin Ölümü, Beyin Ölümü, trafik, Ödemiş, İzmir, Trafik Kazaları, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ödemiş'te kaza sonucu beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları 2 hastaya umut oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:43 Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik
16:35 Başkentte tarihi takas ABD’li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi Başkentte tarihi takas! ABD'li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi
15:58 Olimpiyatlarda ’’trans’’ boksör tartışması Imane Khelif’in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi Olimpiyatlarda ''trans'' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
14:53 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
18:26 Yeni sezonda gözler onda olacak Carlo Ancelotti’den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı Yeni sezonda gözler onda olacak! Carlo Ancelotti'den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı
17:17 Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu Yağmur altında skandal anlar Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu! Yağmur altında skandal anlar
15:36 Kadınlar, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’dan hamile kalmak için sıraya girdi Kadınlar, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
14:56 Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı
14:39 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti
14:38 Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye
13:49 İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çekindikleri için Haniye’yi Tahran’da öldürdüler İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler
13:08 Doğal gaza ne kadar zam geldi EPDK’dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama Doğal gaza ne kadar zam geldi? EPDK'dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama
12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 19:03:10. #1.12#
SON DAKİKA: Ödemiş'te kaza sonucu beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları 2 hastaya umut oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement