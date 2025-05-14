Öğrencilerden Hipertansiyon Günü Etkinliği

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, açtıkları stantta vatandaşların kilo ve tansiyonunu ölçtü.

17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda stant açan öğrenciler, Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hanife Özçelik eşliğinde, vatandaşların kilo ve tansiyon ölçümlerini yaptı.

Özçelik, yaptığı açıklamada, özellikle tansiyon hastası olan ya da ilaç kullanan bireylerin yaşam tarzlarında yapmaları gereken değişikliklere odaklandıklarını belirtti.

Özçelik, sodyum alımının azaltılması, potasyum açısından zengin besinlerin tüketilmesi ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkati çekti.

Aktivite kapsamında vatandaşların kilo ve tansiyon ölçümlerini yaptıklarını belirten Özçelik, şunları kaydetti:

"Eğer tansiyon değerleri 13/8'in üzerindeyse kişileri hipertansiyon riski açısından bilgilendiriyor ve kendilerine uygun eğitimler sunuyoruz. Hipertansiyonun tedavi edilmediği ya da kontrol altına alınmadığı durumlarda felç, inme, kalp hastalıkları, böbrek yetmezliği ve hatta körlük gibi ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle kişilerin düzenli olarak tansiyonlarını ölçtürmeleri büyük önem taşıyor."