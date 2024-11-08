Öğrencilere Organ Bağışı Bilgilendirmesi

Sağlık

Uzmanlar öğrencilere 'organ bağışını' anlattı

Doç. Dr. Koyuncu: "Organ bağışı bizim ülkemizde istenilen seviyelerde değil"

KAYSERİ - Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Sümeyra Koyuncu ve ekibi, öğrencilerle buluşarak organ bağışının önemini anlattı. Koyuncu; "Organ bağışı bizim ülkemizde istenilen seviyelerde değil" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kayseri Şehir Hastanesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Sümeyra Koyuncu ve ekibi, Osman Ulubaş Fen Lisesi'nde öğrencilerle buluşarak, organ bağışının önemini anlattı.

"Organ bağışı bizim ülkemizde istenilen seviyelerde değil"

Koyuncu; Türkiye'de organ bağış oranının istenilen seviyelerde olmadığını söyleyerek;"Organ bağışı bizim ülkemizde istenilen seviyelerde değil. Organ nakli sağlıklı bir organın fonksiyonlarını yerine getirmeyen başka bir insana nakledilmesi olayıdır. Nakil sadece böbrekte değil, karaciğer, akciğer ve pankreas nakli de başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Organ nakli canlı donörden veya kadavradan yapılır. Canlı nakil için akraba olması gerekir. Ülkemizde en çok yapılan canlı nakildir. Çünkü bizde eş, dost ve akraba düşkünlüğü çok fazladır. Tüm dünyada kadavra nakil sayısı fazla olurken, bizim ülkemizde canlı nakillerdir. Kadavra nakilde bir kişinin beyin ölümü gerçekleştikten sonra sağlık organlarının bağışlanmasıdır. Kadavra listesindeki hastalara nakledilir. Bu liste Sağlık Bakanlığı kontrolündedir ve son dönem böbrek yetmezliğinin geliştiği hastaların sıraya alındığı bir liste. Bu toplantıları yapmamızın amacı hem sizi bilgilendirmek hem de sizler vasıtasıyla ailelerinizi bilgilendirmek. Bizim sizden beklediğimiz, ailelerinizle bu konuları konuşmanız ve gündeme getirmeniz. Bizim organ nakli bağış oranlarını artırmamız gerekiyor. Şuan hiçbirimizin ihtiyacı olmasa bile birgün hepimizin ihtiyacı olabilir" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerde organ bağışı ve nakli konusunda merak ettikleri soruları uzmanlara sordu.