Okula Dönüşte Gözler de Yeni Düzene Hazırlanmalı

Veni Vidi Göz Grup Caddebostan merkezi Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Berna Baş, bu geçiş döneminin çocukların göz sağlığını değerlendirmek için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekiyor.

Op. Dr. Berna Baş, “Okul dönemiyle birlikte çocukların gözleri gün içinde çok daha yoğun bir görsel yükle karşılaşıyor. Yakın çalışma süresi artıyor, ekrandan deftere, defterden tahtaya sürekli odak değişimi yaşanıyor. Bu nedenle okul başlamadan önce yapılan göz kontrolü, yalnızca mevcut bir şikâyeti araştırmak için değil, çocuğun yeni döneme görsel olarak hazır olup olmadığını değerlendirmek için de önemlidir” diyor.

Çocuklar görsel zorlanmayı her zaman tarif edemeyebilir

Çocukların yaşadıkları görsel zorlanmayı yetişkinler kadar net ifade edemeyebileceğini belirten Op. Dr. Berna Baş, bazı çocukların bunu yorgunluk, isteksizlik ya da ders sırasında çabuk sıkılma şeklinde gösterebildiğini söylüyor.

“Bir çocuk gözlerinde yaşadığı zorlanmayı her zaman ‘Ben iyi göremiyorum’ diye ifade etmez. Bazen uzun süre ders başında kalmak istememesi, yakın çalışmalardan kaçınması veya günün ilerleyen saatlerinde daha çabuk yorulması da değerlendirilmesi gereken işaretler olabilir.”

Bu nedenle ailelerin yalnızca belirgin görme şikâyetlerine değil, çocuğun ders çalışma sırasında gösterdiği genel davranışlara da dikkat etmesi önem taşıyor.

Yıllık göz kontrolü neden önemli?

Çocukluk dönemi, göz yapısının ve görme sisteminin değişmeye devam ettiği bir süreç. Bir önceki yıl normal olan bir değerlendirme, sonraki eğitim döneminde aynı şekilde kalmayabilir.

Op. Dr. Berna Baş, “Çocuklarda göz numarası zaman içinde değişebilir. Ayrıca bazı görme sorunları erken dönemde belirgin şikâyet oluşturmadan ilerleyebilir. Bu nedenle yıllık göz kontrolünü, okul hazırlığının rutin parçalarından biri haline getirmek doğru bir yaklaşım olur” ifadelerini kullanıyor.

Buradaki amaç her çocukta bir problem aramak değil; görme gelişimini düzenli olarak takip etmek ve ihtiyaç varsa bunu okul performansı etkilenmeden önce fark edebilmektir.

Yaz tatili sonrası ekran alışkanlıkları yeniden düzenlenmeli

Yaz aylarında ekran süresinin artması, uyku saatlerinin değişmesi ve açık hava ile ekran arasındaki dengenin bozulması çocukların okul dönemine geçişini zorlaştırabiliyor.

Op. Dr. Berna Baş, yeni eğitim dönemi öncesinde ekran alışkanlıklarının da yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtiyor:

“Okul başlamadan birkaç hafta önce ekran sürelerini daha düzenli hale getirmek, uzun yakın çalışma sürelerinde mola alışkanlığı kazandırmak ve açık havada geçirilen zamanı korumak, çocukların okul rutinine daha sağlıklı adapte olmasına yardımcı olabilir.”

Göz muayenesini sorun çıktığında yapılacak bir kontrol olarak görmeyin

Çocuk göz sağlığında en önemli yaklaşımın, şikâyet ortaya çıkmasını beklememek olduğunu vurgulayan Op. Dr. Berna Baş, özellikle okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarda düzenli değerlendirmenin önem taşıdığını belirtiyor.

“Göz muayenesini yalnızca çocuk bir sorun söylediğinde yapılacak bir kontrol olarak görmemek gerekir. Eğitim dönemi başlamadan önce yapılan değerlendirme, hem görme gelişimini takip etmemizi hem de varsa ihtiyaçları daha erken fark etmemizi sağlar.”

Yeni eğitim yılına hazırlanırken ailelerin yalnızca ders programını değil, çocuğun görsel ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurması gerektiğini belirten Op. Dr. Berna Baş, şu mesajı veriyor:

“Yeni döneme yalnızca çantayı değil, gözleri de hazırlamak gerekir.”