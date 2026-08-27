Okula Dönüşte Gözler de Yeni Düzene Hazırlanmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okula Dönüşte Gözler de Yeni Düzene Hazırlanmalı

Okula Dönüşte Gözler de Yeni Düzene Hazırlanmalı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni eğitim-öğretim dönemi yaklaşırken çocukların günlük yaşam ritmi de yeniden değişiyor. Yaz boyunca daha serbest bir düzende yaşayan çocuklar, okulun başlamasıyla birlikte uzun süreli okuma, yazma, ekran kullanımı ve sınıf içi görsel takibe yeniden yoğun şekilde adapte oluyor.

Veni Vidi Göz Grup Caddebostan merkezi Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Berna Baş, bu geçiş döneminin çocukların göz sağlığını değerlendirmek için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekiyor.

Op. Dr. Berna Baş, “Okul dönemiyle birlikte çocukların gözleri gün içinde çok daha yoğun bir görsel yükle karşılaşıyor. Yakın çalışma süresi artıyor, ekrandan deftere, defterden tahtaya sürekli odak değişimi yaşanıyor. Bu nedenle okul başlamadan önce yapılan göz kontrolü, yalnızca mevcut bir şikâyeti araştırmak için değil, çocuğun yeni döneme görsel olarak hazır olup olmadığını değerlendirmek için de önemlidir” diyor.

Çocuklar görsel zorlanmayı her zaman tarif edemeyebilir

Çocukların yaşadıkları görsel zorlanmayı yetişkinler kadar net ifade edemeyebileceğini belirten Op. Dr. Berna Baş, bazı çocukların bunu yorgunluk, isteksizlik ya da ders sırasında çabuk sıkılma şeklinde gösterebildiğini söylüyor.

“Bir çocuk gözlerinde yaşadığı zorlanmayı her zaman ‘Ben iyi göremiyorum’ diye ifade etmez. Bazen uzun süre ders başında kalmak istememesi, yakın çalışmalardan kaçınması veya günün ilerleyen saatlerinde daha çabuk yorulması da değerlendirilmesi gereken işaretler olabilir.”

Bu nedenle ailelerin yalnızca belirgin görme şikâyetlerine değil, çocuğun ders çalışma sırasında gösterdiği genel davranışlara da dikkat etmesi önem taşıyor.

Yıllık göz kontrolü neden önemli?

Çocukluk dönemi, göz yapısının ve görme sisteminin değişmeye devam ettiği bir süreç. Bir önceki yıl normal olan bir değerlendirme, sonraki eğitim döneminde aynı şekilde kalmayabilir.

Op. Dr. Berna Baş, “Çocuklarda göz numarası zaman içinde değişebilir. Ayrıca bazı görme sorunları erken dönemde belirgin şikâyet oluşturmadan ilerleyebilir. Bu nedenle yıllık göz kontrolünü, okul hazırlığının rutin parçalarından biri haline getirmek doğru bir yaklaşım olur” ifadelerini kullanıyor.

Buradaki amaç her çocukta bir problem aramak değil; görme gelişimini düzenli olarak takip etmek ve ihtiyaç varsa bunu okul performansı etkilenmeden önce fark edebilmektir.

Yaz tatili sonrası ekran alışkanlıkları yeniden düzenlenmeli

Yaz aylarında ekran süresinin artması, uyku saatlerinin değişmesi ve açık hava ile ekran arasındaki dengenin bozulması çocukların okul dönemine geçişini zorlaştırabiliyor.

Op. Dr. Berna Baş, yeni eğitim dönemi öncesinde ekran alışkanlıklarının da yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtiyor:

“Okul başlamadan birkaç hafta önce ekran sürelerini daha düzenli hale getirmek, uzun yakın çalışma sürelerinde mola alışkanlığı kazandırmak ve açık havada geçirilen zamanı korumak, çocukların okul rutinine daha sağlıklı adapte olmasına yardımcı olabilir.”

Göz muayenesini sorun çıktığında yapılacak bir kontrol olarak görmeyin

Çocuk göz sağlığında en önemli yaklaşımın, şikâyet ortaya çıkmasını beklememek olduğunu vurgulayan Op. Dr. Berna Baş, özellikle okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarda düzenli değerlendirmenin önem taşıdığını belirtiyor.

“Göz muayenesini yalnızca çocuk bir sorun söylediğinde yapılacak bir kontrol olarak görmemek gerekir. Eğitim dönemi başlamadan önce yapılan değerlendirme, hem görme gelişimini takip etmemizi hem de varsa ihtiyaçları daha erken fark etmemizi sağlar.”

Yeni eğitim yılına hazırlanırken ailelerin yalnızca ders programını değil, çocuğun görsel ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurması gerektiğini belirten Op. Dr. Berna Baş, şu mesajı veriyor:

“Yeni döneme yalnızca çantayı değil, gözleri de hazırlamak gerekir.”

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Okula Dönüşte Gözler de Yeni Düzene Hazırlanmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu Antalya'da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu
Bakan Fidan’dan YPG’nin feshi kararına ilk yorum: Ziyadesiyle olumlu Bakan Fidan'dan YPG'nin feshi kararına ilk yorum: Ziyadesiyle olumlu
Narin Güran cinayetini konu alan “Şeytantepe” belgeseline soruşturma Narin Güran cinayetini konu alan “Şeytantepe” belgeseline soruşturma
Suudi basını Cristiano Ronaldo’yu hedef aldı: Demek ki sorun ondaymış Suudi basını Cristiano Ronaldo'yu hedef aldı: Demek ki sorun ondaymış
Annesine mesaj atan kişiyi demir çubukla döverek öldürdü Annesine mesaj atan kişiyi demir çubukla döverek öldürdü
Eski CHP Milletvekili Aydoğan’dan, Rüşvetin belgesi mi olur“ sözlerine olay yanıt Eski CHP Milletvekili Aydoğan'dan, Rüşvetin belgesi mi olur?" sözlerine olay yanıt
Ersun Yanal’dan Fenerbahçe’ye tarihi uyarı Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'ye tarihi uyarı
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü? Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı
Pakistan’da hastanenin yenidoğan servisinde yangın: 15 bebek hayatını kaybetti Pakistan'da hastanenin yenidoğan servisinde yangın: 15 bebek hayatını kaybetti

15:14
Fenerbahçe’nin Lyon zaferinde dikkat çeken görüntü
Fenerbahçe'nin Lyon zaferinde dikkat çeken görüntü
14:58
Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti Her an patlatabilirler
Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti! Her an patlatabilirler
14:46
Türkiye’nin tarihi tokadı sonrası İsrail’de yas var
Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var
14:38
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne katıldığını gören Arda Güler hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katıldığını gören Arda Güler hemen telefona sarıldı
14:17
Bodrum ya da Çeşme değil 6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi
Bodrum ya da Çeşme değil! 6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi
14:16
Süper Lig devi çıldırdı Yıldız isim saatler sonra İstanbul’da
Süper Lig devi çıldırdı! Yıldız isim saatler sonra İstanbul'da
13:51
Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...
Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...
13:24
UEFA’dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar
UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar
12:58
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı 5 yılda 17 ton üretilecek
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı! 5 yılda 17 ton üretilecek
12:26
Spor salonunda kanlı infaz Tetiğe peş peşe 16 kez bastı
Spor salonunda kanlı infaz! Tetiğe peş peşe 16 kez bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 15:31:07. #7.12#
SON DAKİKA: Okula Dönüşte Gözler de Yeni Düzene Hazırlanmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement