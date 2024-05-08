Ölümle sonuçlanabilen kuduz hastalığıyla ilgili veterinerden aşı uyarısı - Son Dakika
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Sağlık

Ölümle sonuçlanabilen kuduz hastalığıyla ilgili veterinerden aşı uyarısı

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Hatay'ın Defne ilçesinde görülen kuduz hastalığıyla ilgili veteriner Şerif Güneş, hastalığın ölümcül ve tedavisinin olmadığını belirterek aşı yaptırmanın önemini vurguladı.

08.05.2024 09:08  Güncelleme: 09:15
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Ölümle sonuçlanabilen kuduz hastalığıyla ilgili veterinerden aşı uyarısı

HATAY - Hatay'ın Defne ilçesinde görülen ve bölge halkında tedirginliğe neden olan kuduz hastalığının ölümcül ve tedavisinin olmadığını dile getiren Veteriner Şerif Güneş, hastalığın direk temas yoluyla bulaştığını söyledi.

Defne ilçesi Meydancık Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde 1 köpekte kuduz vakası tespit edilmişti. Kuduz vakasının görüldüğü Meydancık ve Güneysöğüt Mahallerinde hayvan giriş çıkışının yasaklanması bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Defne Belediyesi ekipleri tarafından köpeklerin tedbir amaçlı toplanarak gözetim altına alması vatandaşların bir nebze de olsa rahatlattı. Defne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Şerif Güneş, 'kuduz hastalığı' konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Kuduz hastalığının ölümcül ve tedavisinin olmadığını dile getiren veteriner Güneş, hastalığın direkt temasla bulaştığını belirterek hastalıkdan korunmanın en önemli yolunun panik olmadan aşı yaptırmak olduğunu belirtti.

" Kuduz hastalığı, bulaştıktan itibaren en fazla 10-15 gün içerisinde ölüm gerçekleşiyor"

Kuduz hastalığının ölümcül bir hastalık olduğunu ifade eden Veteriner Güneş, hastalığın direk temasla bulaştığını belirterek "Kuduz hastalığı, hayvana veya insana bulaştıktan itibaren en fazla 10-15 gün içerisinde ölüm gerçekleşiyor. Tedavi şansı da çok düşük olan bir hastalıktır. İnsanlar ve hayvanlar için tek korunma yöntemi aşılamadır. Kuduz olan hayvan direkt temas etmezse hiçbir şekilde size bulaşma durumu kolay kolay görülmez. Onun için paniklemeye gerek yok" dedi.

"Bu evrede hayvan gördüğü bütün çevredeki canlılara saldırganlık eğilimi gösterebilir"

Kuduz hastalığının görüldüğü hayvanlarda aşırı saldırganlaşmanın görüldüğünü dile getiren Veteriner Güneş, "Yarasa diğer hayvanlara bulaştırabiliyor. Mikrop, özellikle kuduz olan hayvanın tükürük bezlerinde yerleşiyor. Virüs şeklinde olan bir mikroptur. Bu mikrop hayvan kuduz hastalığına yakalandığı anda belli evreleri var. Bunun üç evre şeklinde görülüyor. Özellikle saldırganlık evresi var. Tam kuduz belirtilerinin görüldüğü bir evredir. Bu evrede hayvan gördüğü bütün çevredeki canlılara saldırganlık eğilimi gösterebilir. Bir sonraki evrede, özellikle hayvan hiç yapmadığı hareketleri yapabiliyor. Mesela sakin olan bir hayvan aniden saldırganlaşabiliyor. Üçüncü ve son evrede artık felç evresi, hayvan tamamen felçler geçirir ve hareketsiz kalır. Bu felç özellikle solunum felciyle sonuçlanıp ölüme sebep olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Ölümle sonuçlanabilen kuduz hastalığıyla ilgili veterinerden aşı uyarısı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Ölümle sonuçlanabilen kuduz hastalığıyla ilgili veterinerden aşı uyarısı - Son Dakika

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