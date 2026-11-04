OMÜ\'de Doç. Dr. Özşay, Türkiye\'de 3 bin karaciğer hastası için organ bağışı istedi

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ), 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında organ nakli olmuş hastaların da katılımıyla program düzenlendi.

Programda, başarılı operasyonlarla sağlığına kavuşan hastaların deneyimleri aktarılırken, organ bağışının hayat kurtaran önemine dikkat çekildi.

OMÜ Organ ve Doku Nakli Birimi Karaciğer Nakli Sorumlusu Doç. Dr. Oğuzhan Özşay, gazetecilere, karaciğer nakli gereken hastaların hayata tutunmaları için tek yöntemin nakil olduğuna işaret etti.

Kadavradan ve canlı vericiden olmak üzere iki nakil sisteminin olduğunu söyleyen Özşay, şöyle devam etti:

"Tercihen bir canlıdan karaciğer almak tamamen sağlıklı bir insanın hayatını tehlikeye atıyor, ilk seçenek kadaverik karaciğer nakli olmalı. Bunun için de organ bağışı çok önemli. Organ bağışı için beyin ölümü gerçekleşmiş, daha yaşam ihtimali olmayan vatandaşlarımızın ve özellikle onların yakınlarının duyarlı olması en büyük temennimiz. Çünkü bağışlanan her organ yeni bir hayat anlamına geliyor."

OMÜ'de her yıl ortalama 25 karaciğer nakli gerçekleştirdiklerini belirten Özşay, "Canlı vericili nakil organ havuzundaki azlıktan dolayı bir gereklilik ve bunu da merkezimizde başarıyla uyguluyoruz. Şu anda Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki tek karaciğer nakli merkezi olarak büyük bir ekiple hizmet ediyoruz. Organ bağışı sayısının kesinlikle artması gerekiyor. Maalesef bölgemiz iyi durumda olsa da organ bağışı konusundaki bilinç düzeyimiz yeterli seviyede değil." ifadelerini kullandı.

" Türkiye'de yaklaşık 3 bin hasta karaciğer nakli bekliyor"

Önceliklerinin her zaman kadavradan karaciğer nakli yapmak olduğunu dile getiren Özşay, "Türkiye'de 3 bin tane hasta organ bekliyor. Bekleme listesindeki hastalarımızı karaciğer beklerken kaybediyoruz ve bu hastaları kaybetmemek adına canlı vericilik karaciğer nakli bir seçenek. Hatta canlı vericilik naklinde Türkiye dünyada birinci. Beyin ölümü gerçekleşmiş, hastaların tekrar yaşama tutunma imkanı yok, o nedenle o organlar toprak oluyorlar. Bu organlar toprak olmasın, başka insanlara can olsun. Bizim tek isteğimiz bu." dedi.

Üç ay önce kadavradan karaciğer nakli olan 56 yaşındaki Osman Dere, organ nakline karar veren aileye teşekkür etti, vefat eden donöre de rahmet dileklerinde bulundu. Şu an sağlığının son derece iyi olduğunu söyleyen Dere, "Ameliyattan önce hiç yürüyemez haldeydim. Nefes alamıyordum. Sıkıntı çoktu yani. Karnım şişiyordu, su topluyordu. Şimdi elhamdülillah iyiyim." diye konuştu.

Karaciğer nakli olan 48 yaşındaki Yavuz Bulat ise 11 yıldır karaciğer hastası olduğunu söyledi.

Uzun zamandır organ nakli beklediğini dile getiren Bulat, şunları kaydetti:

"Hamdolsun bir gece vakti hocamız aradı. Organ bulunduğunu, ameliyat olmam gerektiğini söyledi ve geldik gece ameliyatımızı olduk. Üç gün yoğun bakım sürecinden sonra 10 gün içinde taburcu oldum. Şu an elhamdülillah çok iyiyim. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişinin artık organının kimseye bir faydası yok. Toprakta çürüyüp gidecek ama bize vesile olan arkadaş 6 kişiye umut oldu, 6 kişiyi hayata bağladı. Allah rahmet eylesin."