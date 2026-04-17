Omurilik Pili ile Ağrılarından Kurtuldu - Son Dakika
Omurilik Pili ile Ağrılarından Kurtuldu

Omurilik Pili ile Ağrılarından Kurtuldu
17.04.2026 12:10
İzmir'de Emine Zeynep, omurilik pili sayesinde 14 yıl süren kronik ağrılarından kurtuldu.

İZMİR'de 14 yıl önce yüksekten düşme sonucu omurilik zedelenmesi yaşayan Emine Zeynep Karaduman (27), İzmir Şehir Hastanesi'nde uygulanan omurilik pili (stimülasyon cihazı) yöntemiyle kronik ağrılarından kurtuldu. Karaduman'ın kronik ağrı çeken ve yüksek doz ilaç kullanımına rağmen sonuç alamayan bir grupta kabul edildiğine dikkat çeken Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ali Karadağ, "Bu tür hastalarda cerrahi işlemle ağrıyı arka plana iten bu cihazları tercih ediyoruz. Temel amacımız nöropatik ağrıyı olabildiğince azaltmak ve hastanın uykusuz gecelerinin önüne geçmektir" dedi.

İzmir'de 14 yıllık takibinin uzun bir dönemini yüksek doz ilaçlarla geçiren ve buna rağmen dinmeyen nöropatik ağrılarla mücadele eden Emine Zeynep Karaduman, İzmir Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Omurilik pili olarak bilinen stimülasyon cihazı sayesinde artık geceleri uyuyabildiğini ve günlük işlerini rahatça yapabildiğini belirten Karaduman, "Aralık 2012 tarihinde dubleks bir evin ikinci katından aşağıya düştüm. Belimdeki kırığa bağlı olarak omuriliğimde zedelenme oluştu. O tarihten itibaren sürekli tekrarlayan nöropatik ağrılarım vardı. Çok fazla ve yüksek dozda ilaç kullandım. Birçok farklı ilaç da denedim ama bu ağrıyı azaltmadı, kesmedi. Doktorlarım ağrıları kesebileceğini öngördükleri omurilik pilini önerdi. 2,5 ay önce operasyon geçirdim. Bu operasyon sonrasında yaşam kalitem arttı. Artık gece uykularım daha rahat, gün içerisinde daha rahat hareket ediyorum. Bu ağrılar dışarıya çıkmama engel oluyor, psikolojik olarak beni etkiliyordu. Evde uyurken, yemek yaparken veya yerken hep bir huzursuzluk veriyordu. Günde iki tablet ağır kesici kullanırken şimdi dozum düşürüldü. Çok faydasını gördüm. Beni rahatsız edecek bir ağrı yaşamıyorum. 14 yıl sonra gelen bu huzur beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

'AMACIMIZ YAŞAM KONFORUNU ARTIRMAK'

Ameliyatı gerçekleştiren İzmir Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ali Karadağ ise cihazın çalışma prensibi hakkında şu teknik bilgileri paylaştı:

"Omurilik pilleri ya da ağrı pilleri, ağrıyı kesmek için uyguladığımız stimülatörlerdir. Vücuda verilen elektrik uyarısıyla sinirleri modüle ederek ağrının hissedilmemesini sağlarlar. Hastamız kronik ağrı çeken ve yüksek doz ilaç kullanımına rağmen sonuç alamayan bir gruptaydı. Bu tür hastalarda cerrahi işlemle ağrıyı arka plana iten bu cihazları tercih ediyoruz. Cihazın bir batarya ve bir elektrot kısmı mevcut. Elektrot kısmını omurilik zarının hemen üstüne yerleştirirken, bataryayı kalçanın üst bölgesine cilt altına koyuyoruz. Temel amacımız nöropatik ağrıyı tamamen ortadan kaldırmaya çalışmak, azaltmak ve de hastanın uykusuz gecelerinin önüne geçmektir."

'FELCİ DÜZELTMEZ, AĞRIYI KESER'

Doç. Dr. Karadağ, bu yöntemin temelde bir felç tedavisi olmadığının altını çizip, "Bu cihazlar farklı özelliklere sahip olup şarj edilebilir veya uzun yıllar batarya değişimi gerektirmeden kullanılabilme özelliğine sahiptir. Kullanıma bağlı olarak batarya ömrü değişkenlik gösterse de uzun yıllar kullanılabilir. Şunun bilinmesi gerekir, bu cihazı felçli hastalarda felci düzeltmek için değil, ön planda hastanın yaşamını çekilmez kılan o şiddetli ağrıyı engellemek için takıyoruz" dedi.

Son Dakika Sağlık Omurilik Pili ile Ağrılarından Kurtuldu - Son Dakika

