Onlarca bisikletçi bağımlılığa karşı pedal çevirdi - Son Dakika
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Onlarca bisikletçi bağımlılığa karşı pedal çevirdi

22.05.2022 14:37

Erzincan'da bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak için Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi.

Erzincan'da bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak için Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi.

Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde aynı gün düzenlenen turun Erzincan ayağı, Yeşilay Erzincan Şubesi tarafından gerçekleştirildi. Bisiklet turuna amatör ve profesyonel sporcular yoğun ilgi gösterirken, onlarca bisikletli iyi ve sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.

Dörtyol Cumhuriyet Meydanından başlayan bisiklet turu, şehir içinden devam ederek aynı noktada sona erdi. Burada açılan stantta katılımcılara hediyeler verildi.

Bağımlılıkla mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Yeşilay Erzincan Şube Başkanı Bilal Selçuk, "Yeşilay olarak; beş bağımlılık alanında aralıksız mücadele ediyor, her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm insanlarımızda bağımlılıklardan uzak bir yaşam konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu konuda spor etkinlikleri düzenlemeye de büyük önem veriyor; artık geleneksel hale gelen Yeşilay Bisiklet Turu ile her yıl hep birlikte pedal çevirmekten mutluluk duyuyoruz." dedi. - ERZİNCAN

Onlarca bisikletçi bağımlılığa karşı pedal çevirdi
Onlarca bisikletçi bağımlılığa karşı pedal çevirdi
Onlarca bisikletçi bağımlılığa karşı pedal çevirdi
Onlarca bisikletçi bağımlılığa karşı pedal çevirdi
Onlarca bisikletçi bağımlılığa karşı pedal çevirdi
Onlarca bisikletçi bağımlılığa karşı pedal çevirdi

YORUMLAR
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Bursa'da pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için çevrildi Bursa'da pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için çevrildi Doğu Anadolu'daki 4 ilde '10. Yeşilay Bisiklet Turu' yapıldı Doğu Anadolu'daki 4 ilde '10. Yeşilay Bisiklet Turu' yapıldı Yeşilay, Kızıltepe'de sağlıklı yaşam için pedal çevirdi Yeşilay, Kızıltepe'de sağlıklı yaşam için pedal çevirdi
Kaynak: İHA

Erzincan, Bisiklet, Türkiye, Yeşilay, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Onlarca bisikletçi bağımlılığa karşı pedal çevirdi - Son Dakika


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