Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu'ndan Göz Sağlığınızı Korumaya Yönelik Öneriler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu'ndan Göz Sağlığınızı Korumaya Yönelik Öneriler

Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu\'ndan Göz Sağlığınızı Korumaya Yönelik Öneriler
18.11.2025 02:53  Güncelleme: 02:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bugün İstanbul Kadıköy–Caddebostan'daki Veni Vidi Göz Sağlığı Merkezi'nde hastalarını kabul eden Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu; özellikle katarakt cerrahisi, refraktif cerrahi ve glokom tedavilerindeki uzmanlığı, modern teknolojileri etkin kullanımı ve hasta odaklı yaklaşımıyla bölgenin en çok tercih edilen göz hekimleri arasında yer almakta olup, göz sağlığınızı korumaya yönelik önerilerini ise şöyle sıralamaktadır:

Göz Sağlımızı Korumanın 5 Altın Kuralı


Gözlerimiz, hayata bakan pencerelerimizdir. Ancak günümüzün yoğun temposu, ekranlarla geçirilen süreye artan bağlılık ve yaşlanma süreci, o pencereleri biz fark etmeden bulandırabiliyor. Uzun yıllardır göz sağlığı alanında çalışan bir hekim olarak sizinle paylaşmak istediğim, basit ama etkili 5 kural var. Bu kurallara dikkat ederek hem güncel görme sorunlarının önüne geçebilir hem de geleceğe daha sağlam bakabilirsiniz.

1. Rutin muayeneyi ihmal etmeyin

Gözünüzde bir şey olmadan "nasılsa iyidir" diye muayene atlamak büyük bir risktir. Çünkü pek çok göz hastalığı, başlangıçta belirti vermeden ilerleyebilir. Örneğin, glokom (göz tansiyonu) gibi hastalıklar "görme alanı daralıyor" anlamına gelen ciddi seviyelere ulaşana kadar sessiz kalabilir. Düzenli kontrol sayesinde erken teşhisle görme kaybı riski büyük oranda düşürülür.

2. Ekran kullanımına sınır koyun

Cep telefonu, laptop, tablet… Hepsi gözümüz için ayrı bir yük. Mavi ışık, uzun süreli odaklanma, kısa aralıklarla mola vermemek; göz kuruluğu, yorgunluk ve bulanık görme gibi yakın dönem sorunlarının yanında, uzun vadede göz sağlığını olumsuz etkileyebilir. Her 20–30 dakikada bir 20 saniye boyunca uzaktaki bir nesneye bakmak, ya da ekranı biraz aşağıya konumlandırmak gibi basit tedbirler büyük fark yaratır.

3. Koruyucu önlemleri küçümsemeyin

Güneş ışınları, özellikle UV-A ve UV-B ışınları; retina, mercek ve kornea dokularında zamanla dejeneratif değişimlere neden olabilir. Gözlüğünüz varsa güneşli günlerde mutlaka UV filtresi olan bir güneş gözlüğü kullanın. Ayrıca spor yaparken ya da açık havada aktivitelerde yüzünüzü koruyacak şekilde şapka veya vizör de tercih edilebilir. Kornea yırtığı, yabancı cisim batması gibi kazalar da göz sağlığının düşmanı olabilir?–?koruyucu gözlükler ile alınacak tedbirler gözünüzü korur.

4. Yaşlanma karşısında hazırlıklı olun

50 yaş ve üzeri bireylerde katarakt, makula dejenerasyonu, şeker-diyabet kaynaklı retina hasarları gibi göz sorunlarının görülme sıklığı artar. Örneğin, katarakt ameliyatı artık günümüz teknolojileriyle oldukça güvenli ve konforlu geçerken, "Ben daha erken aşamadayım" diyerek beklemek bazen görme kalitesini uzun dönemde bozabilir. Göz sağlığı demek sadece "şu an görmek" değil, "gelecek yıl da iyi görebilmek" demektir.

5. İyi bir yaşam tarzı, göz sağlığıdır

Beslenme, uyku ve genel sağlık durumu doğrudan gözümüze yansır. Antioksidan yönünden zengin besinler (örneğin, yeşil yapraklı sebzeler, balık yağı, meyveler), göz damarlarını ve retinayı korumaya yardımcı olabilir. Sigara sadece akciğer için değil, göz için de bir tehdit çünkü damar sağlığını bozarak görme hücrelerini olumsuz etkiler. Uyku düzeni göz kapağı düşüklüğü, göz torbaları gibi estetik ve fonksiyonel sorunlarla da ilişkilidir.

Gözümüzü korumak aslında günlük küçük seçimlerle başlar: bir rutin muayene, ekran kullanımında bilinçli olmak, güneş gözlüğü kullanmak…Elbette tüm cerrahi ve girişimsel işlemlerde sonuçlar kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. İşlem öncesinde hekiminizden detaylı görüş almanız önerilir.

Gözlerinizi sadece bugüne değil, yarına da emanet edin. Çünkü iyi gören gözler, daha net bir hayat demektir.

Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu

Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı

Veni Vidi Göz - Caddebostan

Caddebostan, Katarakt, Katarakt, İstanbul, Kadıköy, Glokom, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu'ndan Göz Sağlığınızı Korumaya Yönelik Öneriler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şule Çet davasında Berk Akand’ın tahliye iddiası yalanlandı Şule Çet davasında Berk Akand'ın tahliye iddiası yalanlandı
Polis okulunda kahreden olay: 20 yaşındaki öğrenci intihar etti Polis okulunda kahreden olay: 20 yaşındaki öğrenci intihar etti
ABD’den uyuşturucu karteline operasyon: 3 kişi öldürüldü ABD'den uyuşturucu karteline operasyon: 3 kişi öldürüldü
Şili’de devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı Şili'de devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
Galatasaray’a Osimhen’den çok kötü haber Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Kadro dışı kalan İrfan Can’dan Fener taraftarını çıldırtan hamle Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle
Rumlardan sınırda bayrak yakma provokasyonu KKTC’den sert tepki Rumlardan sınırda bayrak yakma provokasyonu! KKTC'den sert tepki
Sosyal medyada silahla meydan okudular, ekipler evlerinden aldı Sosyal medyada silahla meydan okudular, ekipler evlerinden aldı
Taraftarlar merakla bekliyordu Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama Taraftarlar merakla bekliyordu! Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama
20 şehit verdiğimiz uçak kazasıyla ilgili ilk tespit İşte havada yaşananlar 20 şehit verdiğimiz uçak kazasıyla ilgili ilk tespit! İşte havada yaşananlar
Böcek ailesinin zehirlendiği soruşturmada yeni gözaltılar Böcek ailesinin zehirlendiği soruşturmada yeni gözaltılar

00:15
Ege’de 4.8 büyüklüğünde deprem
Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem
00:09
Seren Serengil’den Sağlık Bakanı’na yardım çağrısı
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı
23:30
Gardi’den Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak Lionel Messi sözleri
Gardi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak Lionel Messi sözleri
23:18
Jose Mourinho, Rafa Silva’dan sonra Süper Lig’in bir yıldızını daha gözüne kestirdi
Jose Mourinho, Rafa Silva'dan sonra Süper Lig'in bir yıldızını daha gözüne kestirdi
23:09
Özel okulda gizli kamera skandalı Öğretmen tutuklandı
Özel okulda gizli kamera skandalı! Öğretmen tutuklandı
23:01
Okan Buruk’u kara kara düşündüren olay: 30 günde 7 final maçı
Okan Buruk'u kara kara düşündüren olay: 30 günde 7 final maçı
22:35
İşte Böcek ailesinin yediği midye ve kokoreçlerden çıkan sonuç
İşte Böcek ailesinin yediği midye ve kokoreçlerden çıkan sonuç
22:16
Gergin anlar Yönetmen, ünlü oyuncuyu kenara itti
Gergin anlar! Yönetmen, ünlü oyuncuyu kenara itti
22:14
Gençlerbirliği’nden Galatasaray maçına özel prim
Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçına özel prim
21:05
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama
20:45
Bakan Güler’den Gürcistan’daki uçak kazasına ilişkin açıklama
Bakan Güler'den Gürcistan'daki uçak kazasına ilişkin açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2025 03:00:28. #7.11#
SON DAKİKA: Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu'ndan Göz Sağlığınızı Korumaya Yönelik Öneriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.