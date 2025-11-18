Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu\'ndan Göz Sağlığınızı Korumaya Yönelik Öneriler

Göz Sağlımızı Korumanın 5 Altın Kuralı





Gözlerimiz, hayata bakan pencerelerimizdir. Ancak günümüzün yoğun temposu, ekranlarla geçirilen süreye artan bağlılık ve yaşlanma süreci, o pencereleri biz fark etmeden bulandırabiliyor. Uzun yıllardır göz sağlığı alanında çalışan bir hekim olarak sizinle paylaşmak istediğim, basit ama etkili 5 kural var. Bu kurallara dikkat ederek hem güncel görme sorunlarının önüne geçebilir hem de geleceğe daha sağlam bakabilirsiniz.

1. Rutin muayeneyi ihmal etmeyin

Gözünüzde bir şey olmadan "nasılsa iyidir" diye muayene atlamak büyük bir risktir. Çünkü pek çok göz hastalığı, başlangıçta belirti vermeden ilerleyebilir. Örneğin, glokom (göz tansiyonu) gibi hastalıklar "görme alanı daralıyor" anlamına gelen ciddi seviyelere ulaşana kadar sessiz kalabilir. Düzenli kontrol sayesinde erken teşhisle görme kaybı riski büyük oranda düşürülür.

2. Ekran kullanımına sınır koyun

Cep telefonu, laptop, tablet… Hepsi gözümüz için ayrı bir yük. Mavi ışık, uzun süreli odaklanma, kısa aralıklarla mola vermemek; göz kuruluğu, yorgunluk ve bulanık görme gibi yakın dönem sorunlarının yanında, uzun vadede göz sağlığını olumsuz etkileyebilir. Her 20–30 dakikada bir 20 saniye boyunca uzaktaki bir nesneye bakmak, ya da ekranı biraz aşağıya konumlandırmak gibi basit tedbirler büyük fark yaratır.

3. Koruyucu önlemleri küçümsemeyin

Güneş ışınları, özellikle UV-A ve UV-B ışınları; retina, mercek ve kornea dokularında zamanla dejeneratif değişimlere neden olabilir. Gözlüğünüz varsa güneşli günlerde mutlaka UV filtresi olan bir güneş gözlüğü kullanın. Ayrıca spor yaparken ya da açık havada aktivitelerde yüzünüzü koruyacak şekilde şapka veya vizör de tercih edilebilir. Kornea yırtığı, yabancı cisim batması gibi kazalar da göz sağlığının düşmanı olabilir?–?koruyucu gözlükler ile alınacak tedbirler gözünüzü korur.

4. Yaşlanma karşısında hazırlıklı olun

50 yaş ve üzeri bireylerde katarakt, makula dejenerasyonu, şeker-diyabet kaynaklı retina hasarları gibi göz sorunlarının görülme sıklığı artar. Örneğin, katarakt ameliyatı artık günümüz teknolojileriyle oldukça güvenli ve konforlu geçerken, "Ben daha erken aşamadayım" diyerek beklemek bazen görme kalitesini uzun dönemde bozabilir. Göz sağlığı demek sadece "şu an görmek" değil, "gelecek yıl da iyi görebilmek" demektir.

5. İyi bir yaşam tarzı, göz sağlığıdır

Beslenme, uyku ve genel sağlık durumu doğrudan gözümüze yansır. Antioksidan yönünden zengin besinler (örneğin, yeşil yapraklı sebzeler, balık yağı, meyveler), göz damarlarını ve retinayı korumaya yardımcı olabilir. Sigara sadece akciğer için değil, göz için de bir tehdit çünkü damar sağlığını bozarak görme hücrelerini olumsuz etkiler. Uyku düzeni göz kapağı düşüklüğü, göz torbaları gibi estetik ve fonksiyonel sorunlarla da ilişkilidir.

Gözümüzü korumak aslında günlük küçük seçimlerle başlar: bir rutin muayene, ekran kullanımında bilinçli olmak, güneş gözlüğü kullanmak…Elbette tüm cerrahi ve girişimsel işlemlerde sonuçlar kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. İşlem öncesinde hekiminizden detaylı görüş almanız önerilir.

Gözlerinizi sadece bugüne değil, yarına da emanet edin. Çünkü iyi gören gözler, daha net bir hayat demektir.

Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu

Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı

Veni Vidi Göz - Caddebostan