Prostat kanserinin erken evrede belirti vermeyebileceğine dikkat çeken Üroloji Uzmanı Op. Dr. Uğur Tolga Şen, "Özellikle risk grubundaki erkeklerin düzenli hekim kontrolünü ihmal etmemesi gerekiyor. Risk özellikle 50 yaşından sonra artıyor. Birinci derece yakınlarında prostat kanseri bulunan erkeklerin de risk değer-lendirmesi için üroloji uzmanına başvurması gerekiyor. Kontrol ve tarama zamanı kişi-nin yaşına, aile öyküsüne ve diğer risk faktörlerine göre belirlenmeli. Erken teşhis, prostat kanserinin tedavi edilebilirliğini artırıyor" dedi.

Erkeklerde sık görülen kanser türlerinden biri olan prostat kanserinde yaş ve aile öyküsü önemli risk faktörleri arasında yer alıyor. Hastalık erken evrelerde belirti vermeyebildiği için düzenli kontroller ve kişisel risklerin değerlendirilmesi önem taşıyor.

'YAŞ VE AİLE ÖYKÜSÜ RİSKİ ARTIRIYOR'

Prostat kanserinde ileri yaşın ve genetik yatkınlığın önemli risk faktörleri olduğunu belirten Medical Park Ataşehir Hastanesi'nden Üroloji Uzmanı Op. Dr. Uğur Tolga Şen, "Risk özellikle 50 yaşından sonra artıyor. Birinci derece yakınlarında prostat kanseri bulunan erkeklerin de risk değerlendirmesi için üroloji uzmanına başvurması gerekiyor. Kontrol ve tarama zamanı kişinin yaşına, aile öyküsüne ve diğer risk faktörlerine göre belirlenmeli" dedi.

'İDRAR ŞİKAYETLERİ HER ZAMAN KANSER BELİRTİSİ DEĞİL'

Prostat kanserinin erken dönemde belirti vermeyebileceğini ifade eden Dr. Şen, "İdrara başlamada zorlanma, zayıf idrar akışı, gece sık idrara çıkma, idrarda veya menide kan görülmesi gibi şikayetler farklı prostat ve idrar yolu hastalıklarında da ortaya çıkabiliyor. Bu belirtiler tek başına kanser tanısı koydurmaz ancak değerlendirilmesi gerekir" diye konuştu.

'PSA TESTİ VE MUAYENE TANI SÜRECİNDE ÖNEMLİ'

Prostat kanserinin değerlendirilmesinde kanda PSA (prostat spesifik antijen) testi ve hekim tarafından uygun görülen durumlarda parmakla rektal muayenenin kullanılabildiğini kaydeden Op. Dr. Şen, "PSA değerinin yüksek olması kesin olarak kanser bulunduğu anlamına gelmez. Prostatın iyi huylu büyümesi ve bazı diğer durumlar da PSA değerini etkileyebilir. Sonuçlar hastanın genel durumu ve muayene bulgularıyla birlikte değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

'MR VE HEDEFE YÖNELİK BİYOPSİ TANIYI DESTEKLİYOR'

Günümüzde prostat kanseri şüphesinin değerlendirilmesinde multiparametrik MR görüntülemenin önemli bir yeri olduğunu söyleyen Op. Dr. Şen, "MR görüntülemede şüpheli alanlar saptandığında uygun hastalarda MR eşliğinde hedefe yönelik füzyon biyopsi uygulanabiliyor. Bu yöntem, şüpheli bölgelerden örnek alınmasına yardımcı oluyor. Biyopsi gerekliliğine ise hastanın bulguları birlikte değerlendirilerek karar veriliyor" dedi.

'TEDAVİ HASTALIĞIN ÖZELLİKLERİNE GÖRE BELİRLENİYOR'

Prostat kanserinde tedavinin hastalığın evresine, tümörün özelliklerine ve hastanın genel sağlık durumuna göre planlandığını ifade eden Op. Dr. Şen, "Uygun seçilmiş düşük riskli hastalarda aktif izlem tercih edilebilir. Cerrahi, radyoterapi ve diğer tedavi seçenekleri ise hastalığın özelliklerine göre değerlendirilir. Robotik cerrahi, uygun hastalarda kullanılan yöntemlerden biridir. Tedavi kararında kanser kontrolünün yanı sıra idrar kontrolü ve cinsel işlev gibi yaşam kalitesi unsurları da dikkate alınmalıdır" diye konuştu.

'SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARI ÖNEMLİ'

Prostat kanserini tamamen önlemenin kesin bir yolu bulunmadığını belirten Op. Dr. Şen, dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı kilonun korunmasının genel sağlık açısından önem taşıdığını söyledi. Op. Dr. Şen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Prostat kanserinde erken tanı, hastalığın uygun şekilde yönetilmesi açısından önemli fayda sağlayabilir. Erkeklerin kişisel risklerini öğrenmeleri ve kontrollerin gerekliliği konusunda hekimleriyle görüşmeleri, sağlıklarını korumak için atabilecekleri önemli adımlardandır."