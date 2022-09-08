Ordu'da ilkokula başlayan öğrencilerin velilerinden kan bağışı - Son Dakika
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Ordu'da ilkokula başlayan öğrencilerin velilerinden kan bağışı

08.09.2022 12:45

ORDU'da uyum eğitimi kapsamında ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerin velileri, okula kurulan stantlarda kan bağışında bulundu.

ORDU'da uyum eğitimi kapsamında ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerin velileri, okula kurulan stantlarda kan bağışında bulundu.

2022- 2023 eğitim ve öğretim yılında uyum eğitimleri tüm yurtta olduğu gibi Ordu'da da devam ediyor. Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu'nda 1'inci sınıfa başlayan öğrencilerin oryantasyon eğitimi etkinlikleri kapsamında 'Kan Bağışı' temalı ilk derste kan bağışı etkinliği düzenlendi. Kızılay tarafından, kan bağışının önemini okula başlayan çocuklara kavratmak ve aynı zamanda kan bağışı konusunda toplumsal bilinç uyandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, okul bahçesine stantlar kuruldu. Stantlarda 340 veli, kan bağışında bulundu.

'HER YIL GELENEKSEL OLARAK DÜZENLİYORUZ'Bağışla ilgili açıklamalarda bulunan Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi: "Okulumuz her yıl uyum eğitimi haftasında bir tema belirliyor. Bu yılki temaları da kan bağışı oldu. Bizler her yıl geleneksel olarak kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. Bu anlamda çok ses getirecek kampanyalar yapmıştık. 2019 yılında 1616 kan bağışı ve 340 kök hücre bağışıyla Türkiye rekoru kırmıştık. Buradaki etkinlik Türkiye'de bir ilk. Okulların açılmasından önce uyum haftasında ilk defa böyle geniş bir etkinlikle kan bağışı kampanyası düzenlendi. Bizler özellikle öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimizle birlikte kan ihtiyacına dikkat çekmek için bu kampanyaları zaman zaman düzenliyoruz. Bu alandaki ihtiyacı karşılamaya yönelik bir nebze katkımız oluyor. Kan bekleyen mutlaka bir hasta var şu anda. Bir değil, belki birden fazla hasta var. İhtiyacı olan bu insanlarımızın bu anlamdaki ihtiyaçlarını karşılamak bizleri çok mutlu ediyor."'BİLİYORUZ Kİ HERKESİN KANA İHTİYACI VAR'Kan bağışında bulunan velilerden Emre Uysal, "Çocuğum bu hafta ilkokul birinci sınıfa başladı. Ben daha önce de düzenli kan bağışçısıyım. Bu etkinliğe de katıldım. Biliyoruz ki herkesin kana ihtiyacı var. Bir gün bizim de olabilir. Bugün de kan bağışında bulunduğum için mutluyum" diye konuştu.Hacı Ahmet Türkmen de "Çocuğumuz okula kayıt oldu. Böyle bir kampanya yapmışlar. Biz de bu kampanyaya katılmak için burada bulunduk. Çok mutluyuz şu anda. Kızılay, Türkiye'mize lazım bir kan depomuz. Kızılay, kan bağışı yaptığımızda hayat kurtaracak bir birim. Burada kan stokunun olması bize lazım olacak. Buraya vermiş olduğumuz kandan dolayı gurur duyuyoruz" dedi.

Nesrin Şenocak ise "Ülkemiz için kan bağışı önemlidir. Ben de bir katkıda bulunmak istedim" ifadelerinde bulundu.


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Kaynak: DHA

Türkiye, Kızılay, Ordu, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ordu'da ilkokula başlayan öğrencilerin velilerinden kan bağışı - Son Dakika

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