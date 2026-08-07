Ordu Şehir Hastanesi Eylül'de Hasta Kabulüne Başlıyor - Son Dakika
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Ordu Şehir Hastanesi Eylül'de Hasta Kabulüne Başlıyor

Ordu Şehir Hastanesi Eylül\'de Hasta Kabulüne Başlıyor
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Ordu'da 308 dönüm üzerine kurulu, 1200 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi eylül ayında hizmete girecek. 40 ameliyathane, 281 yoğun bakım yatağı ve son teknoloji cihazlarla donatılan hastane, bölgenin en büyük sağlık üssü olacak.

Ordu'da 308 dönüm arazi üzerine kurulan ve inşaatı tamamlanan Ordu Şehir Hastanesinin eylül ayında hasta kabulüne başlaması hedefleniyor.

Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 2021 yılında yapımına başlanan Ordu Şehir Hastanesinin 987 yatak olarak planlanan kapasitesi, Sağlık Bakanlığınca yapılan değerlendirmenin ardından 1200'e yükseltildi.

Depreme dayanıklı şekilde ve son teknoloji kullanılarak inşa edilen hastane, 40 ameliyathane, 281 yoğun bakım yatağı, 386 poliklinik, tüp bebek merkezi, helikopter pisti, kreş ve 2 bin araç kapasiteli kapalı otoparkla hizmet verecek.

İnşaatında yaklaşık 2 bin 500 işçinin görev aldığı Ordu Şehir Hastanesinde geçici kabul işlemleri ise tamamlandı.

İl Sağlık Müdürü Emrah Çelenk, AA muhabirine, projenin 2017 yılında hazırlandığını, hastane inşaatının ise 2021 yılının mart ayında başladığını söyledi.

Projenin çok büyük bir eser olduğunun altını çizen Çelenk, "Bölgemizde sadece eşsiz bir bina değil, aynı zamanda içindeki tıbbi cihaz ve gereçlerle üstün bir sağlık hizmeti sunulacak." dedi.

Çelenk, hastanenin son teknolojik cihazlarla donatıldığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya standartlarında en üst düzeyde 3 Tesla MR cihazıy0la, bir adet 512 kesitli, iki adet 256 kesitli tomografisiyle, radyoterapi ve kemoterapisiyle, robotik yürüme cihazlarıyla, yoğun bakım ve ameliyathaneleriyle ilimizde olmayan birçok hizmeti vatandaşlarımıza sunmuş olacak. İçindeki son teknoloji cihazlarla dünya standartlarında bir hastaneye kavuşmuş oluyoruz."

"Güvenli ve sorunsuz sağlık hizmeti sunmak önceliğimiz"

Hastanenin geçici kabul işlemlerinin tamamlandığını belirten Çelenk, "Şu anda tıbbi ve teknik altyapılarla ilgili son çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Güvenli ve sorunsuz sağlık hizmeti sunmak önceliğimiz. İnşallah eylül ayında hastanemizde hasta kabul etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Çelenk, Ordu Şehir Hastanesinin ilin ihtiyaç duyduğu bir proje olduğunu dile getirerek, "Sadece ilimiz için değil, Karadeniz ve ülkemiz için çok büyük bir proje. Tamamlanıp açıldığında Ordu Şehir Hastanesi Türkiye'de en büyük 10 hastaneden biri olacak." dedi.

"İlimize ve bölgemize sağlıkta çağ atlatacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyon projelerinden birinin Ordu'ya yapılmasının mutluluğu ve heyecanını yaşadıklarını söyleyen Çelenk, "Böylesine büyük bir eser ilimize ve bölgemize sağlıkta çağ atlatacak. Bu da şehir hastanelerinin neden bu kadar önemsendiğinin bir göstergesidir. İnanıyorum ki proje hizmet vermeye başladıktan sonra ilimizde sağlık altyapısı çok gelişmiş olacak." ifadesini kullandı.

Çelenk, binanın depreme dayanıklı şekilde inşa edildiğini belirterek, hastanenin Sağlık Bakanlığı ve Ordu Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında afiliasyon (işbirliği) çerçevesinde hizmet vereceğine işaret etti.

Hastanenin tam kapasiteyle çalışması halinde yaklaşık 7 bin personelin hizmet vereceğini dile getiren Çelenk, "Burası hem sağlık hizmeti sunan hem de hekim ve uzman hekim yetiştiren bir sağlık üssü olacak." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Ordu Şehir Hastanesi Eylül'de Hasta Kabulüne Başlıyor - Son Dakika

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