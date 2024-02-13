Ordu Şehir Hastanesi İnşaatı Yüzde 93\'e Ulaştı

Ordu Şehir Hastanesi inşaatı yüzde 93'e ulaştı
Vatandaşlar: "Burada çakal bile gezmezdi, şimdi kocaman hastane var. Bu hükumet yapılamaz denilenlerin hepsini yapıyor"
ORDU - Ordu'ya sağlık alanında sınıf atlatacak olan, 250 bin metrekare arazi üzerine kurulan 987 yataklı şehir hastanesinin inşaatı yüzde 93'e ulaştı
Ordu Üniversitesi'nin yer tahsis ettiği ve yapımına 2021 yılının Mart ayında başlanan şehir hastanesinde çalışmalar devam ediyor. Yapım çalışmalarının da devam ettiği Ordu Çevre Yolu'nun yanında, Ordu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan hastane, ilin en temel ihtiyaçlarından birisi olan hastane sorununu çözüme kavuşturacak. Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynakları ile yapılan ve 250 bin metrekare arsa üzerine inşa edilen hastanede 1020 adet de sismik izolatör bulunuyor.
"Eskiden burada çakal bile gezmezdi, şimdi kocaman hastane var"
Şehir Hastanesi'ni değerlendiren vatandaşlardan Mesut Zengin, "Çok güzel bir yatırım. Ordu için bundan güzel bir yatırım ancak özellikle bu hastaneyi istemeyenler de var. Onlar gelip görsünler. Eskiden burada çakal bile gezmezdi, şimdi çakalın gezmediği yerde hastane var. Ordu için çok büyük bir ihtiyaçtı. Mevcut hastaneler artık yetmiyordu. Burası sadece Ordu'ya değil çevre illere de hizmet verecek. Bir yanı çevre yolu, bir yanı hastane, bundan daha güzel yatırım olmaz" diye konuştu.
"Çok ihtiyaç vardı"
Hasan Ertaş isimli vatandaş hastanenin büyük bir bölümünün tamamlandığını ifade ederek, "Çok güzel bir hastane ve yatak sayısı da fazla. Bölgenin en güzel hastanesi olacak. Memleketimizde ihtiyaç da çok vardı. Zaten büyük kısmı da tamamlandı. Bu yıl açılır diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.
"Yapılamaz denilenler yapıldı"
Hastanenin yapıldığı mahalle sakinlerinden Cahit Zengin ise mevcut hastanelerde randevuların zorlaştığını söyledi. Zengin, "Ordu için adeta velinimet. Burası çevre yolunun da kenarında, Ordu ve Türkiye için çok büyük bir yatırım. Kaba inşaatının yüze 90'dan fazla olduğunu biliyorum. Bu hükumetin bunu bitireceğine inanıyorum. Ordu'ya havalimanı yapılmaz dediler yapıldı, hastane olmaz dediler oldu, çevre yolu olmaz dediler o da yapılıyor" şeklinde konuştu.
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