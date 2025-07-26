Organ Bağışı İçin Dijital Dönem Başladı - Son Dakika
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Sağlık

Organ Bağışı İçin Dijital Dönem Başladı

26.07.2025 10:40
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Vatandaşlar e-Devlet ve e-Nabız ile organ bağışçısı olabilecek, 30 bin hasta umut arıyor.

SAĞLIK Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Hasan Basri Velioğlu, TBMM'de kabul edilen yeni düzenlemeyle organ bağışında 'dijital başvuru' döneminin başladığını belirterek, "Vatandaşlarımız, artık e-Devlet ve e-Nabız üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde organ bağışçısı olabilecek" dedi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Hasan Basri Velioğlu, sağlık alanında düzenlemeler içeren 'Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'de kabul edilerek yasalaşmasıyla ilgili açıklama yaptı. Uzm. Dr. Velioğlu, 18 yaşını dolduran ve akıl sağlığı yerinde olan herkesin organ bağışçısı olabildiğini ve bunun gönüllük esasına dayandığını belirterek, kişinin organ bağış noktasına gidip, 2 tanık huzurunda form imzalayıp bağış kartı almak suretiyle organ bağışçısı olabildiğini hatırlattı. Artık bu yönteme ek olarak e-Devlet ve e-Nabız üzerinden de organ bağışçısı olunabileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Velioğlu, "Ayrıca, organ bağışçısı olduklarını hangi yakınlarıyla paylaşmak istediklerine de kendileri karar verecek. Yine, vefatından sonra organları nakledilen bağışçıların eş ve 1'inci derece yakınlarına, organ nakline ihtiyaçları olması halinde, acil hastalardan sonra gelmek üzere, öncelik verilecek. Bu uygulama inanıyorum ki toplumsal dayanışmayı artıracak" dedi.

'30 BİNE YAKIN KİŞİ NAKİL BEKLİYOR'

Türkiye'nin canlı nakillerinde en ön sıralarda olduğunu ancak vefat sonrası bağışla yapılan nakillerde dünyaya göre geride olduğunu işaret eden Uzm. Dr. Velioğlu, "Oysa ülkemizde 30 bine yakın kişi hayata tutunmak için organ nakli bekliyor. İnşallah yeni düzenlememiz bu kişilere umut olacak. Çünkü vatandaşlarımız artık e-Devlet ve E-Nabız üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde organ bağışçısı olabilecek" diye konuştu.

'BİLGİLENDİRMELER TIBBİ GERÇEKLİKTEN UZAK OLAMAZ'

Uzm. Dr. Velioğlu, başka bir düzenlemenin de halkı yanıltan, tıbbi gerçeklikten uzak ve gereksiz talep oluşturan içeriklerle ilgili olduğunu belirterek, "Sağlık hizmetleri insan hayatını doğrudan ilgilendiren bir alan, bu nedenle tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde tüm sağlık kuruluşlarının sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekmektedir. Tabii ki sundukları hizmetler hakkında bilgilendirme yapabilirler ancak bu bilgilendirmeler, tıbbi gerçeklikten uzak olamaz. Özellikle vurgulamak isterim; sosyal medya, internet, yazılı ve görsel basında yapılan tanıtımlar takip edilecek, halk sağlığını olumsuz etkileyebilecek yanıltıcı, aldatıcı durumlar tespit edildiğinde Bakanlığımız tarafından gerekli müeyyideler uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

'GENÇLERİMİZE YENİ BİR İSTİHDAM ALANI AÇILDI'

Ayrıca yeni düzenlemeyle birlikte 'Nükleer Tıp Teknikerliği' ünvanında yeni bir sağlık meslek tanımı geldiğini söyleyen Velioğlu, "Bu ünvana sahip olanlar, hastanelerde nükleer tıp merkezlerinde görev yapabilecekler. Böylelikle gençlerimize yeni bir istihdam alanı da açılmış oluyor" dedi.

Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Teknoloji, E-Devlet, Politika, E-Nabız, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Organ Bağışı İçin Dijital Dönem Başladı - Son Dakika

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