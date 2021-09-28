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'Organları ters' ama hayatı düz... "Bana inanmayıp kalbimi dinliyorlar" - Son Dakika

'Organları ters' ama hayatı düz... "Bana inanmayıp kalbimi dinliyorlar"

28.09.2021 12:16

'Organları ters' ama hayatı düz... "Bana inanmayıp kalbimi dinliyorlar" Dışarıdan bakıldığında diğer insanlar gibi ama içinde bir terslik var. Nadir görülen bir durumla doğduğunu tesadüfen öğrendi.

'Organları ters' ama hayatı düz... "Bana inanmayıp kalbimi dinliyorlar"

SİNOP - Dışarıdan bakıldığında diğer insanlar gibi ama içinde bir terslik var. Nadir görülen bir durumla doğduğunu tesadüfen öğrendi. İç organları ters olsa da o hayatı düz yaşıyor. Kalbinin sağda olduğuna insanları inandırmakta güçlük çekiyor.

Sinop Merkez ilçeye bağlı Aloğlu köyünde yaşayan 44 yaşındaki Emin Durmaz, nadir görülen 'situs inversus totalis' tanısına sahip. 28 yaşına kadar bu durumun farkında olmayan Durmaz, ince bağırsak ameliyatı öncesi yapılan tetkikler sonucu kalbinin sağda olduğunu, batın içi organlarının ise ters konumlandığını öğrendi. Bu tanının hayatının akışına bir etkisi olmadığını belirten Durmaz, diğer insanlar gibi yürüyebildiği, koşabildiği ve diğer her şeyi de yapabildiğini belirtti. Organlarının ters olmasındaki tek olumsuzluğun ise, insanları inandırmakta güçlük çekmek olduğunu söyledi.

Emin Durmaz, "2005 yılında ameliyat oldum. Organlarımın ters olduğunu o zaman öğrendim. Tomografiye girdik o zaman kadar bilmiyordum. Doktor 'organların ters biliyor musun' dedi. 'Ben bilmiyorum' dedim. Hayatta doktora gittiğimiz yoktu eskiden. Kalbim sağda belden yukarısı da hepsi ters. O yüzden rapor da çıkardım. İncebağırsakta bir problemim olduğu için sürekli hastaneyle işim oluyor. Mecbur kaldım bu durumu raporladım. Doktorlarda buna şaşırıyor. Şaşırdığı için mecbur çıkarmak zorunda kaldım. İnsanların çoğu inanmıyor. Hastaneye de gitsem bazı doktorlar inanmıyor benimle birlikte tomografiye geliyorlar. Kime söylesem inanmıyor. Arkadaşlarıma da dediğim zaman kimisi gelip kulağını dayıyor dinleyip anlamaya çalışıyor. Hayat normal aynı inşalar gibi devam edip gidiyor. Günlük yaşantımda bir zararı yok" dedi.

Kalbin sağda olmasının bir hastalık olmadığını belirten Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fatih Tekiner, "Dekstrokardiden söz etmek gerekiyor. Dekstrokardi kalbin sağ tarafta olmasıdır. Normalde kalp insanda göğüs kafesinin solunda ve apeks dediğimizi kalbin köşesi sol tarafı gösterir. Dekstrokardide ise tam tersi ayna görüntüsü. Kalbin apeksi sağ tarafı gösterir. Nadir konjenital bir durumdur. Yani doğuştan olan bir şey. Aslında bir hastalık değildir. Dekstrokardi'si olanlar normal hayatlarına devam ederler. Bir sıkıntısı olmaz. Çok nadir olarak 10 binde 1 görülür. Bu 10 binde bir görülen popülasyonun da sadece yüzde 3'ünde başka kalp rahatsızlıkları görülür. Yani dekstrokarsisi olanlar normal bireyler gibidir. Bunlar acile gittiğinde veya bir akciğer filmi çekildiğinde, tomografi çekildiğinde şans eseri tespit edilir. Karşılaştıkları problemlerde yine diğer insanlar gibi tedavi edilirler. Sadece ilk aşamada acilde bazen tanının uzamasına neden olabilir. Akciğer filmi çekilerek bu görülebilir. EKG'de fark edilir. Normal yaşantılarında bir farklılık yoktur. Desktrokardi sadece kalple ilgili değil, bir de total inversus vardır. Kalp nasıl sağdaysa tüm organlarda ayna görüntüsüyle soldan sağa yer değiştirmiş olabilir" diye konuştu.

'Organları ters' ama hayatı düz... Bana inanmayıp kalbimi dinliyorlar
'Organları ters' ama hayatı düz... Bana inanmayıp kalbimi dinliyorlar
'Organları ters' ama hayatı düz... Bana inanmayıp kalbimi dinliyorlar
'Organları ters' ama hayatı düz... Bana inanmayıp kalbimi dinliyorlar

Sinop Merkez, Batın, Sinop, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Organları ters' ama hayatı düz... 'Bana inanmayıp kalbimi dinliyorlar' - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Organları ters' ama hayatı düz... "Bana inanmayıp kalbimi dinliyorlar" - Son Dakika
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