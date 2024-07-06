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Ortez-Protez Uygulama Merkezi depremzedelere ve engellilere umut oluyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te ücretsiz hizmet veren Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan ve uzuvlarını kaybeden afetzedelere ile kaza sonucu uzuvlarını yitiren kazazedelere umut oluyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi'nde üretilen medikal ürünler, depremzedelerin, kazazedelerin ve engellilerin yaşam kalitelerini yükseltiyor.

2021 yılında hizmet vermeye başlayan merkezde, çeşitli nedenlerle uzuv kaybı olan engellilere, kayıp organının işlevini yerine getirecek kişiye özel protez üretiminin yanı sıra kas ve iskelet sistemi bozuk olan hastaların da günlük yaşamına dokunacak anatomik ve fizyolojik yapılarına uygun yardımcı cihazlar yapılıyor.

Gelen talepler doğrultusunda kişilerin ihtiyaç duyduğu protezler, 1 ay içerisinde kullanıma hazır hale getirilirken, ürün yapımında el işçiliği büyük rol oynuyor. Merkezde fizik tedavi ve rehabilitasyon eğitimleri de veriliyor.

Pahalı yöntemlerden biri olan protezler için malzemeler yurt dışından temin ediliyor. Protezlerin maliyetleri 100 bin liradan başlayıp milyon liralara kadar çıkabiliyor. Gaziantep'teki merkezde ise bu hizmeti insan hayatına faydası nedeniyle ücretsiz hizmet veriyor.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından uzuv kaybı yaşayan vatandaşların faydalandığı merkez, hayata yeniden tutunmak isteyenler için tek adres oldu.

Depremlerde ve kazalarda uzuv kaybı yaşayan mağdurların yarasına merhem olan merkezde şu ana kadar yüzlerce kişiye hizmet verildi.

Asrın felaketi 6 Şubat depremleri sonrasında 565 engelli afetzedeye ücretsiz olarak ortez, protez ve medikal malzeme desteği verildi. Deprem öncesi 265 kişinin faydalandığı merkezde 300 depremzede mağdura protez uygulaması yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Yusuf Çelebi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan binlerce kişinin uzuvlarını kaybettiğine dikkat çekti.

Depremlerde enkaz altında kalarak uzuvlarını kaybeden depremzedelere hizmet vermek için 2021 yılında hizmet vermeye başlayan merkezin depremzede vatandaşlara da hizmet vermeye başladığını ifade eden Çelebi, büyük depremlerin etkilediği 11 ilde uzvunu kaybeden 300 depremzedeye ücretsiz protez imkanı sağladıklarını belirtti.

Çelebi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla açtıkları merkezde başta 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan ve uzuvlarını kaybeden afetzedeler ile kaza sonucu uzuvlarını yitiren kazazedelere umut olduklarını ifade etti.

Merkezin ücretsiz hizmet verdiğini de belirten Çelebi, depremlerin ardından uzuv kaybı yaşayan vatandaşlar için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi'nin hayata yeniden tutunmak için bölgedeki tek adres olduğunu kaydetti.

Geçtiğimiz yıl geçirdiği kaza sonucu sol ayağını kaybettiğini belirten Mehmet Bal, Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi'nde ayağına ücretsiz protez takıldığını ifade etti.

Protez ayak sayesinde hayata tutunduğunu anlatan Bal, kaza sonrası hayata ilk adımlarını merkez sayesinde attığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.