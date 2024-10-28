Otobüste Doğum: Anne ve Bebek İyi - Son Dakika
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Sağlık

Otobüste Doğum: Anne ve Bebek İyi

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Düzce'de otobüste doğum yapan annenin ve bebeğin sağlık durumu iyi, kontroller devam ediyor.

28.10.2024 14:43
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Otobüsteki doğumda bebek ve annenin durumu iyi

DÜZCE - Çocuk hastalıkları Uzman Doktoru Özge Yurtseven, Düzce'de otobüste doğum yaparak hastaneye kaldırılan anne ve bebeğin durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Sakarya'dan Bolu'ya seyir halinde olan şehirlerarası otobüs içerisinde doğum sancısı oluşan ve Düzce otogarında otobüs içerisinde doğum yapan anne ve bebeğin sağlık durumu ile ilgili Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzman Doktoru Özge Yurtseven açıklamalarda bulundu. Çocuğun ve annenin durumunun iyi olduğunu dile getiren Yurtseven, " Şehirlerarası yolculuk esnasında bir doğum gerçekleşmiş. Acil sağlık ekiplerine haber verilmiş. Ekip gittiğinde zaten bebek doğmuş durumda imiş. Annenin ikinci çocuğu olduğu için doğumun hızlı gerçekleştiğini düşünüyoruz. Bebek ambulans ile hastanemize getirildi. Bebeğin ilk müdahalesini yaptık. Ön muayenesini yaparak gayet sağlıklı olduğunu gördük. 3 bin 200 gram ağırlığında dünyaya gelmiş. Anne ve bebeğinin sağlık durumları gayet iyi durumda. Şu anda gözlem altına alarak kontrollerini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Otobüste Doğum: Anne ve Bebek İyi
Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Çocuk, Düzce, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Otobüste Doğum: Anne ve Bebek İyi - Son Dakika

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