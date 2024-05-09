Oxford-AstraZeneca Covid aşısı piyasadan çekiliyor - Son Dakika
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Sağlık
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Oxford-AstraZeneca Covid aşısı piyasadan çekiliyor

Oxford-AstraZeneca Covid aşısı piyasadan çekiliyor

Oxford-AstraZeneca Covid aşısı, üç milyar dozdan fazla uygulandıktan sonra ticari bir kararla piyasadan çekiliyor. Aşının pandemi döneminde milyonlarca kişinin hayatını kurtardığı tahmin edilse de nadir görülen kan pıhtılaşmalarına neden olabilmesi ve talebin güncellenmiş aşılara kayması nedeniyle AstraZeneca yeni aşılarla çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

09.05.2024 14:01
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Oxford-AstraZeneca Covid aşısı üç milyar dozdan fazla uygulandıktan sonra piyasadan çekiliyor.

AstraZeneca, aşıdan "müthiş bir gurur duyduklarını", ancak ticari bir karar aldıklarını söyledi.

Şirket, yeni koronavirüs varyantlarının ortaya çıkmasıyla, talebin güncellenmiş aşılara kaydığını söyledi.

Aşının pandemi döneminde milyonlarca kişinin hayatını kurtardığı tahmin ediliyor, ancak aşı ayrıca nadir görülen ve bazen ölümcül de olabilen kan pıhtılaşmalarına neden olabiliyor.

Dünyayı pandemi kapanmalarından kurtarma yarışında, Oxford-AstraZeneca ortaklığında hazırlanan Covid aşısı, Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanlarınca rekor bir sürede geliştirildi. Normalde 10 yıl süren aşı geliştirme süreci, 10 ayda tamamlandı.

AstraZeneca aşısı, Kasım 2020'de muadillerinden çok daha ucuz ve saklaması kolay olduğundan, "dünya için bir aşı" diye karşılanmıştı. Bunun yanı sıra İngiltere'nin aşılarla kapanmalardan çıkma politikasının en önemli unsuruydu.

Bristol Üniversitesi'nden Prof. Adam Finn "Doğrusu, dev bir fark yarattı. O dönem Pfizer'ın aşısıyla birlikte yaşadığımız felaketten bizi çıkarttı" dedi.

Ancak aşının şöhreti, nadir görülen bir yan etki olan kan pıhtılaşması nedeniyle darbe yedi ve İngiltere dahil bazı ülkeler alternatif aşılara yöneldi.

Aşı fazlası, düşen talep

AztraZeneca'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bağımsız tahminlere göre, kullanımın sadece ilk yılında 6,5 milyon yaşam kurtarıldı. Çabalarımız dünya genelindeki hükümetler tarafından tanındı ve küresel pandeminin sona erdirilmesinde kritik bir unsur olarak görüldü" denildi.

Şirket ayrıca, Covid virüsünün mutasyona uğramış yeni varyantlarını yakından takip eden yeni aşılarla "güncellenmiş aşı fazlası ortaya çıktığını" ve "düşen talep" nedeniyle aşının artık "üretilmediğini ve tedarik edilmediğini" bildirdi.

Prof. Finn "Sanırım aşının piyasadan çekilmesi artık işe yaramadığını gösteriyor. Virüs çok atik çıktı ve evrimleşerek orijinal aşılardan uzaklaştı. Yani bir anlamda artık aşılar alakasız hala geldi ve şu anda yeniden formüle edilmiş aşılar kullanılıyor" dedi.

Yan etki tartışmaları

AstraZeneca'nın ürettiği Covid aşısı genel olarak güvenli ve etkili olarak değerlendirilse de Trombositopeni Sendromlu Tromboz (TTS) olarak bilinen nadir ancak ciddi bir yan etki riski taşıdığı ortaya çıkmıştı.

Aşı, 18 yaş ve üzeri kişilerde, genellikle üst kola, yaklaşık üç ay arayla iki enjeksiyon şeklinde uygulanıyordu. Bazı ülkeler tarafından takviye aşısı olarak da kullanıldı.

Vaxzevria adlı aşı, Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünden bir protein yapma genini içerecek şekilde modifiye edilmiş adenovirüs ailesinden başka bir virüsten oluşuyor ve virüsün kendisini içermiyor.

Nisan 2021'de aşı olduktan sonra kan pıhtısı nedeniyle beyin hasarına uğrayan ve çalışamayan iki çocuk babası Jamie Scott şirkete yönelik ilk yasal süreci başlatmıştı.

Aşıyla ilgili toplu bir davada birden çok iddiayla karşı karşıya olan AstraZeneca, geçtiğimiz aylarda Covid aşısının bu yan etkiye neden olabileceğini ilk kez mahkeme belgelerinde kabul etti.

Bazı davacılar yakınlarını kaybettiklerini, bazılarıysa aşının ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını iddia ediyor.

AstraZeneca iddialara karşı çıkıyor ancak Şubat ayında İngiliz Yüksek Mahkemesi'ne sunduğu yasal bir belgede Covid aşısının "çok nadir durumlarda TTS'ye neden olabileceğini" doğruladı.

Kaynak: BBC

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