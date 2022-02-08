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Oyuncak seçiminde çok önemli uyarı - Son Dakika

Oyuncak seçiminde çok önemli uyarı

08.02.2022 10:17

Oyuncak seçiminde çok önemli uyarı Doç. Dr. Uğur Hasırcı: "En dramatik olanı da yerli kültürün, yabancı kültür tarafından işgal edilmesi" "Seçtiğimiz oyuncak ileride o çocuğun karakterini şekillendirecek" " Hitler dahi dünya savaşı çıkaracağı zaman bu amaca hizmet eden oyuncaklar...

Oyuncak seçiminde çok önemli uyarı

Doç. Dr. Uğur Hasırcı:

"En dramatik olanı da yerli kültürün, yabancı kültür tarafından işgal edilmesi"

"Seçtiğimiz oyuncak ileride o çocuğun karakterini şekillendirecek"

" Hitler dahi dünya savaşı çıkaracağı zaman bu amaca hizmet eden oyuncaklar ürettirmeye başladı"

DÜZCE - Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojileri İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Hasırcı, oyuncak seçerken dikkatli olunması gerektiğini, oyuncağın çocuğun karakterini şekillendireceğini belirterek, "Yerli oyuncaklar, yabancı oyuncaklar tarafından işgal ediliyor ve tüketim alışkanlıkları dahi değişiyor" dedi.

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojileri İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Hasırcı, oyuncak seçimi konusunda ailelere uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Hasırcı, yerli kültürün yabancı kültür tarafından işgal edildiğini belirterek, "Oyuncaklar bir milletin fertlerinin karakterlerini, davranışlarını değiştirebilen araçlardır. En dramatik olanı da yerli kültürün, yabancı kültür tarafından işgal edilmesi. Her zaman verilen örnektir. Türkiye'de bizler çocukken pizza tüketimi hemen hemen yoktu. Ancak Ninja Kaplumbağalar diye bir çizgi film çıktı. Pizza tüketimi Türkiye'de arttı ve piyasada ki pazar payı belli. Aslında bu gayet planlı bir çalışmaydı. Dolayısıyla yerli oyuncaklar, yabancı oyuncaklar tarafından işgal ediliyor ve tüketim alışkanlıkları dahi değişiyor" dedi.

"Seçtiğimiz oyuncak ileride o çocuğun karakterini şekillendirecek"

Oyuncak seçiminde dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunan Doç. Dr. Hasırcı, "Toplum olarak çocuklarımıza oyuncak seçerken dikkat etmemiz gereken şey şu ki; seçtiğimiz oyuncak ileride o çocuğun karakterini şekillendirecek. Hitler dahi dünya savaşı çıkaracağı zaman bu amaca hizmet eden oyuncaklar ürettirmeye başladı. İstanbul Oyuncak Müzesi ziyaret edildiğinde 1930'lu yıllarda Hitler'in savaşan askerler, ambulanslar ve sıhhiye askerlerinin olduğu bir oyuncak grubu olduğunu görebilirsiniz. O oyuncaklarla oynayan çocuklar 2. Dünya Savaşı'nda savaşan genç insanlar oldular. Bizlerde oyuncak seçerken çocuğun karakterini büyük ölçüde şekillendireceğini ve kültüründe sonra ki nesillere oyuncaklar sayesinde aktarılacağını göz önünde bulundurmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Milli değerlerimizi yansıtan oyuncaklar tekrar üretilmeli"

Milli değerlerimizi yansıtan oyuncakların tekrar üretilmesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Hasırcı, şöyle konuştu:

"Bizlerin küçüklüğünde oynadığımız yerli ve milli karakterlerin oyuncakları teknolojinin de gelişmesiyle yerini yabancı kültürlerin kahramanlarına bıraktı. Bizim küçükken oynadığımız oyuncakları şimdi çocuklara göstersek tanımıyorlar. Ama Süperman'ı ya da Batman'ı hangi çocuğun eline verirseniz verin oynuyorlar. Bu üzücü bir durum. Amaçlarımızdan biri de milli değerlerimizi yansıtan oyuncakların tekrar üretilip, çocuklarımızın bu oyuncaklarla oynaması ve çocuklarımızın bu yolla tüketim alışkanlıklarının terbiye edilmesidir"

Oyuncak seçiminde çok önemli uyarı
Oyuncak seçiminde çok önemli uyarı
Oyuncak seçiminde çok önemli uyarı

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Düzce Üniversitesi, Türkiye, Milli, İşgal, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Oyuncak seçiminde çok önemli uyarı - Son Dakika


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