Özbekistanlı Kadın Diyarbakır'da Kanseri Yendi - Son Dakika
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Sağlık

Özbekistanlı Kadın Diyarbakır'da Kanseri Yendi

Gulshanoy Latıpova, Diyarbakır'da başarılı bir operasyonla rahim ağzı kanserini atlattı.

07.02.2025 23:24
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Özbekistan'dan gelen kanser hastası şifayı Diyarbakır'da buldu

DİYARBAKIR - Özbekistan'dan Diyarbakır'a gelen 53 Yaşındaki Gulshanoy Latıpova, Memorial Diyarbakır Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Doç. Dr. Mehmet Şükrü Budak tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon ile rahim ağzı kanserini yendi.

Şiddetli karın ağrısı ve vajinal kanama belirtileri ile Memorial Diyarbakır hastanesine başvuran Latıpova, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Doç. Dr. Mehmet Şükrü Budak tarafından muayene edildi. Muayene ve yapılan tetkikler neticesinde hastaya rahim ağzı kanseri teşhisi konuldu. Tanı sonrası erken müdahale ile Dr. Budak tarafından cerrahi operasyonu gerçekleştirilen kadın, sağlığına kavuştu.

Doç. Dr. Mehmet Şükrü Budak, rahim ağzı kanserinin sıklıkla cinsel yol ile bulaşan bir virüsün bulaşması sonucu gelişen bir hastalıktır olduğunu söyledi. Uygun tarama metotları ile bu hastalığı çoğu zaman önleyebildiklerini ifade eden Budak, "Lezyon aşamasında tanı koyup ameliyatlar ile hastalığın tedavisini sağlayabiliyoruz. Düzenli jinekolojik takiplerini ve taramalarını yapmayan hastalarda kansere dönüşmüş şekli ile karşılaşabiliyoruz, bazen de ilerlemiş hastalık olarak karşılaştık" dedi.

Hastanın karın ağrısı ve geçmeyen kanamalar nedeni ile başvurduğunu aktaran Dr. Budak, "Rahim ağzında yaklaşık 6 santimlik bir kitle tespit ettik. Aldığımız biyopside bunun bir rahim ağzı hastalığı olduğunu tespit ettik. Klinik muayenemizde bunun sadece rahim ağzıyla sınırlı olduğunu, rahmin çevre dokularında ve lenf nodlarında yaygın olmadığını tespit ettik. Aynı zamanda bunu radyolojik görüntüleme ile Mr ve PET- CT çekimlerinde teyit ettik sonrasında rahim ağzı kanseri ameliyatı yaptık. Ameliyattan sonra hastamızı şifa ile taburcu ettik. Patoloji sonuçlarımızda hastalık rahim ağzıyla sınırlı ancak nüks açısından bir takım risk faktörleri var. Bu yüzden hastamızın hastalığı tekrar etmesin diye ışın tedavisi planladık" şeklinde konuştu.

Rahim ağzı kanserinden korunma yöntemleri hakkında önemli bilgiler paylaşan Budak, "Düzenli jinekolojik muayenemizi muhakkak yaptırmalıyız. 21 yaşından itibaren Smear taramalarımızı başlayalım. 3 yılda bir Smear ve 30 yaşın üstüne gelindiğinde ise 5 yılda bir HPV testi yapmamızda fayda var" ifadelerini kullandı.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Latıpova, "Özbekistan'dan geldim. Vücudum iyi değildi. Göbeğimde çok ağrı vardı. Vücudum titriyordu. Kendimi iyi hissetmiyordum. Özbekistan'dan buraya geldim ve burada ameliyat oldum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Burada tedavi sürecimi sağlayan doktorlara teşekkür ederim. Beni ameliyat eden Doç. Dr. Mehmet Şükrü Budak'a çok çok teşekkür ederim. Şu an durumum iyi. Herkesten Allah razı olsun. Elleri dert görmesin" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Özbekistanlı Kadın Diyarbakır'da Kanseri Yendi - Son Dakika

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