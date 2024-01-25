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Pandemi Sürecinde Çocuk Obezitesi Artışı ve Uzun Vadeli Sağlık Etkileri - Son Dakika
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BBC

Pandemi Sürecinde Çocuk Obezitesi Artışı ve Uzun Vadeli Sağlık Etkileri

Bilim insanları, pandemi sürecinde kilolu veya obez olan çocukların uzun vadeli sağlık etkileriyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. İngiltere'de obezite oranı pandemi sırasında artış göstermiş ve eski seviyelerine dönmemiştir. Covid-19 pandemisi nedeniyle okuldan uzak kalmak, az hareket etmek ve sağlıksız gıdalarla beslenmek çocuk obezitesindeki artışın nedenleri arasında gösteriliyor. Bu durumun İngiltere ekonomisine uzun vadede 8 milyar sterlinlik bir maliyeti olabileceği tahmin ediliyor.

Pandemi Sürecinde Çocuk Obezitesi Artışı ve Uzun Vadeli Sağlık Etkileri
25.01.2024 - 08:49,
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Bilim insanları pandemi sürecinde kilolu veya obez olan on binlerce çocuğun “ömür boyu süren sağlık etkileriyle” karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere’de 10 ve 11 yaşındaki çocuklarda obezite pandemi sırasında daha önce görülmemiş seviyelere ulaşmış, pandemi bitse de eski seviyelerine dönmemişti.

İngiliz hükümeti ise çocukların daha sağlıklı gıdalarla beslenmesi için “kararlı adımlar” attıklarını belirtti.

Covid-19 pandemisi sırasında okuldan uzak kalmak, az hareket etmek ve sağlıksız gıdalarla beslenmek çocuk obezitesindeki artışın nedenleri arasında gösteriliyor.

Pandemiden önce 10-11 yaşlarında yüzde 35,2 olan obezite oranı, bir yıl sonra yüzde 40,9’a yükselmişti.

En güncel verinin bulunduğu geçen yıl ise bu oran yüzde 36,6’ya yükselmişti.

İngiltere’deki Southampton Üniversitesi ve Southampton Biyomedikal Araştırma Merkezi’nden uzmanlar, yaklaşık yüzde 5’lik artışın 56 bin çocuğa denk geldiğini tespit etti.

Çocuk obezitesinin etkileri üzerine mevcut araştırmaları da inceleyen bilim insanları, bu çocukların büyük bir kısmının hayatının ilerleyen dönemlerinde diyabet, bazı kanser türleri, felç ve eklem iltihabıyla karşılaşma ihtimalinin daha fazla olacağına dikkat çekti.

Araştırma ekibinin başında bulunan Prof. Keith Godfrey “Elimizdeki veriler, pandeminin çocukların fiziksel sağlığına etkilerinin uzun vadeli olacağını gösteriyor” dedi.

Prof. Godfrey, hükümetin atabileceği adımlar arasında okul yakınlarında fast-food mağazalarını yasaklamak ve anaokullarında fiziksel etkinlikleri artırmak olduğunu ekledi.

Godfrey, özellikle yoksul ailelerin sağlıklı gıdaya erişiminin ve fiziksel egzersiz imkanının daha az olduğunu, bu yüzden bu ailelerin çocuklarının daha fazla etkilendiğini de belirtti.

Sağlıklı beslenme alanında faaliyet gösteren British Nutrition Foundation (Britanya Besin Vakfı) Bilim Direktörü Sara Stanner da çocuk obezitesiyle erken aşamada mücadele etmenin önemli olduğunu söyledi.

Araştırmacılar bu durumun gelecekte yaratacağı maliyeti de hesapladı.

Buna göre pandemi döneminde artan obezitenin İngiltere ekonomisine uzun vadedeki maliyeti 8 milyar sterlini (yaklaşık 300 milyar TL) aşabilir. Bunun 800 milyon sterlininin sağlık masrafları olacağı hesaplanıyor.

Kaynak: BBC
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Koronavirüs, Çocuk, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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