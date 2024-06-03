PKU Hastaları ve Aileleri Glutensiz ve Düşük Proteinli Yiyecekler Hazırladı - Son Dakika
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Sağlık

PKU Hastaları ve Aileleri Glutensiz ve Düşük Proteinli Yiyecekler Hazırladı

PKU Hastaları ve Aileleri Glutensiz ve Düşük Proteinli Yiyecekler Hazırladı

Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte, fenilketonürili (PKU) çocuklar ve aileleri, glutensiz ve düşük proteinli yiyecekler hazırladı. Etkinlik, 1 Haziran Ulusal Fenilketonüri Günü dolayısıyla düzenlendi. PKU hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar PKU hastalığına özel tariflerle pizza, kek ve milkshake hazırladı. Etkinlik sonunda çocuklar, gökyüzüne balonlar bırakarak keyifli bir gün geçirdi.

03.06.2024 14:35
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Kalıcı zeka geriliği ve beyin hasarına neden olabilen genetik kalıtsal hastalıklardan fenilketonürili (PKU) çocuklar, Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte aileleriyle glutensiz ve düşük proteinli yiyecek ve içecekler hazırladı.

Çocuk Hastanesi Konferans Salonu'nda, "1 Haziran Ulusal Fenilketonüri Günü" dolayısıyla Düşük Proteinli Beslenme Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan Çocuk Metabolizma Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Seher Kasapkara, her hastalıkta olduğu gibi PKU'da da erken tanı ve tedavinin çok önemli olduğunu söyledi.

İşin sadece tanı koymakla bitmediğini belirten Kasapkara, gerekli önlemlerin de alınması gerektiğini vurguladı.

Kasapkara, hastalığın büyük oranda akraba evliliğinden kaynaklandığına, Türkiye'de de akraba evliliğinin fazla olduğuna dikkati çekti.

Bu konuda farkındalık oluşturmak adına 1 Haziran'ın Ulusal Fenilketonüri Günü ilan edildiğini hatırlatan Kasapkara, tedavi sürecinin kolay olmadığını, hastaların PKU'ya uygun bir diyetle tedavi edildiğini dile getirdi.

Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aynur Küçükçongar Yavaş da fenilketonüri hakkında genel bilgiler verdi.

Etkinlikte, 1,5 yaşındaki oğlu fenilketonüri hastası olan baba Furkan Asil de söz aldı. Baba Asil, oğlunun tedavi sürecinden bahsederken duygusal anlar yaşadı.

Konuşmaların ardından çocuklar, şef ve diyetisyen eşliğinde, aileleriyle PKU hastalığına özel tarifleri hazırladı. Glutensiz ve düşük proteinli pizza, kek ve milkshake yapan çocuklar, etkinliğin sonunda ellerinde tuttukları balonları gökyüzüne bıraktı.

Doktorlar, PKU hastası çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık PKU Hastaları ve Aileleri Glutensiz ve Düşük Proteinli Yiyecekler Hazırladı - Son Dakika

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