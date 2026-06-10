Polenler Çocukların Göz Sağlığını Tehdit Ediyor

Yaz başında etkisini sürdüren polenler ile çevresel alerjenler, çocuklarda göz kaşıntısı, sulanma, kızarıklık ve odaklanma sorunlarına neden olabiliyor. Özellikle LGS ve üniversite sınavları öncesinde ortaya çıkan göz alerjilerinin ders performansını olumsuz etkileyebildiğine dikkat çeken Op. Dr. Mehmet Tayfur, uzun süreli göz kaşıntısı ve ovuşturmanın çocukların hem yaşam kalitesini hem de akademik dikkat süresini etkileyebileceğini belirtti.

İlkbahar sonundan yaz aylarına uzanan dönemde havada bulunan polenler ve çeşitli alerjenler, özellikle çocuklarda göz sağlığını etkileyen şikayetlerin artmasına neden olabiliyor. Kaşıntı, sulanma, kızarıklık, yanma hissi ve sık göz ovuşturma gibi belirtiler; okul çağındaki çocuklarda dikkat dağınıklığına ve ders performansında düşüşe yol açabiliyor. Özellikle sınav dönemine denk gelen bu şikayetler, uzun süre ekran başında çalışan veya yoğun ders temposunda olan öğrencilerde daha belirgin hale gelebiliyor.

Medicana Kadıköy Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tayfur, mevsimsel göz alerjilerinin yalnızca geçici bir rahatsızlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, çocukların ders çalışma düzenini ve uyku kalitesini de etkileyebildiğini söyledi. Op. Dr. Mehmet Tayfur, "Çocuklarda göz kaşıntısı çoğu zaman basit bir durum gibi düşünülüyor. Ancak sürekli kaşınan ve sulanan gözler, dikkat süresinin kısalmasına, okuma sırasında zorlanmaya ve odak problemlerine neden olabiliyor. Özellikle sınav hazırlık dönemlerinde bu durum daha belirgin hissedilebiliyor" dedi.

Mevsimsel göz alerjileri enfeksiyonla karıştırılabiliyor

Mevsimsel göz alerjilerinde görülen belirtilerin bazı enfeksiyon hastalıklarıyla karıştırılabildiğine dikkat çeken Op. Dr. Mehmet Tayfur, iki tablo arasındaki farkların iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Gözlerde kaşıntının alerjilerde daha ön planda olduğunu belirten Tayfur, enfeksiyonlarda ise çapaklanma ve yoğun akıntının daha sık görüldüğünü söyledi.

Alerjik göz problemlerinin çoğunlukla her iki gözde birden ortaya çıktığını belirten Op. Dr. Mehmet Tayfur, şöyle konuştu: "Polenlerin ve çevresel alerjenlerin yoğun olduğu dönemlerde çocuklarda gözlerde kızarıklık, sulanma ve yanma hissi sık görülüyor. Bu belirtiler bazen aileler tarafından yorgunluk ya da uykusuzluk olarak değerlendirilebiliyor. Ancak uzun süren şikayetlerde göz sağlığı açısından değerlendirme yapılması önem taşıyor. Çünkü sürekli göz ovuşturmak, kornea yapısını da olumsuz etkileyebiliyor."

Göz ovuşturmak kornea sağlığını etkileyebiliyor

Çocuklarda sık görülen göz ovuşturma alışkanlığının göz yüzeyine zarar verebildiğini ifade eden Op. Dr. Mehmet Tayfur, özellikle alerjik bünyeye sahip çocuklarda bu davranışın daha dikkatli takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Uzun süreli ve yoğun göz ovuşturmanın kornea tabakasında incelmeye yol açabileceğini belirten Tayfur, "Özellikle alerjik çocuklarda göz kaşıntısı nedeniyle sık ovuşturma davranışı gelişebiliyor. Bu durum bazı çocuklarda kornea yapısında bozulmalara zemin hazırlayabiliyor. Bu nedenle kaşıntının nedeninin belirlenmesi ve uygun yaklaşımın planlanması önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Sınav döneminde uyku ve ekran süresi önemli

Sınav hazırlık sürecinde çocukların uzun süre bilgisayar, tablet ve telefon ekranına maruz kalmasının göz şikayetlerini artırabildiğini belirten Op. Dr. Mehmet Tayfur, özellikle kapalı ortamlarda geçirilen sürenin artmasının göz kuruluğunu da tetikleyebildiğini söyledi.

Op. Dr. Mehmet Tayfur, sınav döneminde çocukların ders çalıştıkları ortamın düzenli olarak havalandırılmasının önem taşıdığını belirtti. Polen yoğunluğunun çok yüksek olmadığı saatlerde kısa süreli havalandırmanın daha uygun olabileceğini ifade eden Tayfur, uzun süre ekran karşısında kalmanın da göz yorgunluğunu artırabildiğine dikkat çekti.

Kaşıntı hissi oluştuğunda gözleri ovuşturmak yerine soğuk kompres uygulamalarının rahatlatıcı olabileceğini belirten Tayfur, uyku düzeninin korunmasının da göz sağlığı açısından önemli olduğunu söyledi. Yetersiz uykunun gözlerde kızarıklık ve hassasiyet şikayetlerini artırabildiğini ifade eden Tayfur, özellikle okul çağındaki çocuklarda el hijyenine dikkat edilmesinin göz tahrişini azaltmaya yardımcı olabileceğini dile getirdi.

Belirtiler uzun sürüyorsa ihmal edilmemeli

Mevsim geçişlerinde ve yaz döneminde devam eden göz şikayetlerinin uzun sürmesi halinde uzman değerlendirmesinin önem taşıdığını belirten Op. Dr. Mehmet Tayfur, özellikle çocukların yaşam kalitesini etkileyen durumlarda erken değerlendirme yapılmasının faydalı olabileceğini söyledi.

Göz sağlığının çocukların öğrenme süreciyle doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çeken Tayfur, "Odaklanma problemi yaşayan, gözlerini sık ovuşturan veya okuma sırasında zorlanan çocuklarda göz sağlığının değerlendirilmesi önem taşıyor. Özellikle sınav dönemlerinde ortaya çıkan belirtiler, çocukların akademik performansını ve günlük yaşam konforunu etkileyebiliyor" dedi. - İSTANBUL