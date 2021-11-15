Üye Girişi
Prenses doğum normal doğum korkusunu ortadan kaldırıyor - Son Dakika

Prenses doğum normal doğum korkusunu ortadan kaldırıyor

15.11.2021 21:02

Prenses doğum normal doğum korkusunu ortadan kaldırıyor Sancısız ve ağrısız normal doğum mümkün Ağrısız doğum yöntemi olan prenses doğum kadınların ilk tercihi Özellikle normal doğumda ağrıyı tolere edemeyen anne adayları tarafından tercih edilen ve halk arasında "prenses doğum" olarak...

Prenses doğum normal doğum korkusunu ortadan kaldırıyor

Sancısız ve ağrısız normal doğum mümkün

Ağrısız doğum yöntemi olan prenses doğum kadınların ilk tercihi

İSTANBUL - Özellikle normal doğumda ağrıyı tolere edemeyen anne adayları tarafından tercih edilen ve halk arasında "prenses doğum" olarak bilinen "epidural doğum" ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Op. Dr. Soner Pul, "Ağrısız doğumda hedefimiz anne adayının kasılmaları hissetmesi ama acı hissinin ortadan kaldırılmasıdır. Böylelikle normal doğum korkusu ortadan kalkıyor" dedi.

Anne adaylarının heyecanlı bekleyişini sürdürdüğü hamilelik döneminde, kafalarındaki en endişeli soru işaretlerinden biri de doğumu ne şekilde yapacağım düşüncesidir. Bilimsel çalışmalar sonucu zorunlu olmadığı takdirde uzmanlar sezeryan doğumu önermiyor. Bu noktada da normal doğum ile ilgili uzun süre sancı çekmek istemeyen anne adayları da gelişen tıp teknolojisi sayesinde epidural doğum yöntemine yöneldi. Halk arasında da prenses doğum olarak bilinen anestezi yöntemi hakkında bilgilendirmelerde bulunan ve merak edilenleri yanıtlayan Beykent Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Soner Pul, doğumdan korkan her kadın için uygulanabilir bir yöntem olduğunu dile getirdi.

Öncelikli olarak yöntem hakkında nasıl uygulandığına dair açıklamalarda bulunan Op. Dr. Soner Pul, "Epidural doğum tekniğine normal doğum esnasında yaşanılan ağrıların giderilmesi için başvuruluyor. Yöntem aslında bölgesel bir anestezi yöntemi diyebiliriz ve artık son zamanlarda sezeryanlarda da çok sık bu uygulamayı yapıyoruz. Ağrısız doğum uygulaması için öncelikle bel bölgesindeki omurgaya şiddetli ağrıların olmadığı bir dönemde temizlik işlemi yapıyoruz ve ince bir kateter yerleştiriyoruz. Ardından ağrıların şiddetlendiği dönemde rahim ağzının 4 santime kadar açıldığı zaman ilaç uyguluyoruz. Böylelikle anne adayı kasılmaları hissediyor ama acı hissini ortadan kaldırmış oluyoruz" dedi.

"Hem normal doğum isteniliyor hem de ağrısız geçsin"

Ağrısız olduğu zaman normal doğum sürecinin daha tahammül edilebilir hale geldiğini aktaran Op. Dr. Pul, "Son zamanlarda kimse doğum ağrılarını yaşamak istemiyor. Özellikle gelişmiş toplumlar hem normal doğum istiyor hem de normal doğumda yaşanan bu ağrıları çekmek istemiyorlar. Bu yüzden bilimsel çalışmalar sonucunda bu teknik ortaya çıktı. Normal doğumda doğum sürecini etkilemeden hastanın ağrısını bu yöntemle kesmiş oluyoruz" şeklinde konuştu.

"Bebek ve anne için herhangi bir risk teşkil etmiyor"

Yöntemin bebek ve anne adayı için ekstra bir risk bulundurmadığını ifade eden Pul son olarak da, "Bazen aileler bebekle ilgili bir problem olur mu diye korkuyor, bu doğum yöntemi bebek için hiçbir zararı olmayan ve her iki doğum için de uygulanabilen bir yöntem. İster sezeryan olsun isterse normal doğum, bizim amacımız sadece ağrıyı kesmek. Uygunluk durumuna göre her anne adayına özellikle doğal doğum yapacak olanlara bu yöntemden korkmamalarını ve kullanmalarını tavsiye ediyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Prenses doğum normal doğum korkusunu ortadan kaldırıyor
Prenses doğum normal doğum korkusunu ortadan kaldırıyor
Prenses doğum normal doğum korkusunu ortadan kaldırıyor
Prenses doğum normal doğum korkusunu ortadan kaldırıyor

Bebek, Doğum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Prenses doğum normal doğum korkusunu ortadan kaldırıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan'ın evini gözetleyen ve casusluktan tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı 21:51 Erdoğan'ın evini gözetleyen ve casusluktan tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı Cani baba, kavga ettiği kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü 21:29 Cani baba, kavga ettiği kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı 19:49 Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi 19:37 Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na yaptığı sürpriz ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Zırvalıklarla karşı karşıyayız 19:10 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na yaptığı sürpriz ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Zırvalıklarla karşı karşıyayız AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti 18:25 AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti
Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti 16:50 Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! 16:20 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!

Son Dakika Haberleri
21:51 Erdoğan'ın evini gözetleyen ve casusluktan tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı
21:37 Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı
21:28 Cani baba, kavga ettiği kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü
20:57 Yeni kız arkadaşıyla görüntülenen Kaan Yıldırım olay çıkardı! Şoförü otomobili gazetecilerin üstüne sürdü
20:35 Merkezini İngiltere'ye taşıma kararı alan enerji lideri Royal Dutch Shell ismini değiştiriyor
20:24 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 15 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları
20:14 Teknede alkol alan gençler arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaşamını yitirdi
19:48 Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı
19:37 Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi
19:36 AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu         
22:06
Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı         
21:37
Merkezini İngiltere'ye taşıma kararı alan enerji lideri Royal Dutch Shell ismini değiştiriyor Merkezini İngiltere'ye taşıma kararı alan enerji lideri Royal Dutch Shell ismini değiştiriyor         
20:36
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Barcelona'da 'Türk Messi' olacağı düşünülen Emre Demir için ilginç analiz: Messi ile hiçbir alakası yok Barcelona'da 'Türk Messi' olacağı düşünülen Emre Demir için ilginç analiz: Messi ile hiçbir alakası yok         
19:36
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Kenara çekip geçmesini beklediler Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Kenara çekip geçmesini beklediler         
17:33
Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı         
16:35
Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı         
15:40
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler         
14:20
İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı         
12:18
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 22:11:02. #1.12#
SON DAKİKA: Prenses doğum normal doğum korkusunu ortadan kaldırıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement