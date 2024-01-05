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Prof. Dr. Cihangir Akgün, Yılın Doktoru Ödülünü Aldı - Son Dakika
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Prof. Dr. Cihangir Akgün, Yılın Doktoru Ödülünü Aldı

Medipol Üniversitesi Bahçelievler Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, Doktorclub Awards 2023 Yılın Doktoru Ödülünü almaya hak kazandı. Akgün, bebek bezinde yaptığı yenilikçi çalışmalarla ödülü kazandı.

Prof. Dr. Cihangir Akgün, Yılın Doktoru Ödülünü Aldı
05.01.2024 - 12:35,  Güncelleme: 12:45
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Medipol Üniversitesi Bahçelievler Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün,  Doktorclub Awards 2023 Yılın Doktoru Ödülünü almaya hak kazandı.

Doktorclub.com ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi iş birliği ile 7'ncisi düzenlenen Türkiye'nin Sağlık Ödülleri Doktorclub Awards 2023 Türkiye'nin Sağlık Ödülleri törenle sahiplerini buldu.  Yılın Doktoru Ödülleri kategorisinde 'Yılın Yenilikçi Dahili Bilimler Doktoru Ödülü'nü almaya hak kazanan Prof. Dr. Cihangir Akgün, ödülünü Prof. Dr. Timur Selçuk Akpınar'ın elinden aldı.

Yılın Yenilikçi Dahili Bilimler Doktoru Ödülü'nün sahibi Prof. Dr. Cihangir Akgün, "Bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Bu ödüle giden süreçte geliştirdiğimiz bebek bezinde çok iyi bir takım çalışması yürüttük. Kısa zamanda dünyanın ilk ve tek idrar torbalı bebek bezini üreterek 10'dan fazla ülkede anne ve bebeklerin kullanımına sunduk. Hedefimiz yurt içinde ve yurt dışında çok daha fazla bebeğin bu ürünü kullanmasını sağlayarak birçok hastalığın tanısında kullanılan idrar numunesini en doğru şekilde elde edebilmek" diye konuştu.

Sağlık dünyasının oscarları olarak bilinen Doktorclub Awards ödülleri, 87 binin üzerinde hekimin oylarıyla belirleniyor.

Kaynak: DHA
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