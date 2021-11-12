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Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak - Son Dakika

Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak

12.11.2021 11:01
Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Saatçi, koronavirüs salgını sebebiyle kanser taramalarının azaldığını ve salgın sonrası kanser vakalarında artış beklediklerini ifade etti. Bu durumun endişelere sebep olduğunu belirten Saatçi, risk grubundaki vatandaşları tarama yapmaya davet etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle hastaneye gitmeye korkan birçok vatandaş da kanser taramalarını aksattı. Uzmanlar da bu durumun salgından sonra kanser vakalarında patlamaya neden olacağını savunuyor. Profesör Esra Saatçi konuyla ilgili endişelerini dile getirerek, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

"PANDEMİ VE KRONİK HASTALIKLAR" SUNUMU YAPTI

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) tarafından çevrim içi düzenlenen 20. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi'nde "Pandemi ve Kronik Hastalıklar" başlıklı sunum yapan Prof. Dr. Saatçi, koronavirüs salgını döneminde kronik hastalıkların ihmal edildiğini belirtti.

FİZİKSEL AKTİVİTELER AZALDI

Saatçi, salgının ilk 4 ayında kalp yetmezliği ve diyabet gibi rahatsızlığı olan ve Kovid-19'a yakalanan hastaların sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında hastaneye yatışlarının 6, ölüm oranlarının ise 12 kat arttığının tespit edildiğini aktardı. Salgın döneminde fiziksel aktivitenin yüzde 40 azaldığına dikkati çeken Saatçi, özellikle kronik hastaların bu dönemde kilo aldıklarını ve ek sağlık sorunları yaşamaya başladığını anlattı. Prof. Dr. Saatçi, salgın döneminde kanser taramalarının azaldığını ve ileriki dönemlerde kanser vakalarında artış beklendiğini dile getirdi.

TANILAR GEÇ EVREDE KONULUYOR

Koronavirüsle mücadele esnasında kanser taramaları ve tedavilerinin aksadığını aktaran Saatçi şunları kaydetti:

"Çünkü kanser taramalarımızı ihmal ettik ya da erteledik. Dolayısıyla maalesef korkutucu bir artış bizi bekliyor. Salgın sürecinde prostat, meme, kolon ve akciğer kanseri tanısı konulan hasta sayısı geçmiş 5 yılın ortalamasına göre yüzde 42 azaldı. Kanser tanılarında dramatik bir azalma oldu. Bu süreçte hastaların yeteri kadar hastaneye erişememesi geç evrede tanıların konulmasına neden oldu. Pandemi pik yaptığında dünyada 2 milyon 324 bin 69 kanser cerrahisi operasyonu ertelendi. Bu durum hastaların sağlıklarına orta ve uzun vadede etki yapacak, aynı zamanda sağlık ekonomisine de bir etkisi olacak."

Aile Hekimliği, Koronavirüs, Türkiye, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak - Son Dakika
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